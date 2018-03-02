Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Российский ПТРК "Корнет" превосходит американский Javelin

05.03.2018 ЦАМТО 75 0
0
Понравилась новость?
 0
ПТРК "Корнет"
Бойцы Сил специальных операций Министерства обороны России с ПТРК "Корнет".
Источник: Комсомольская правда

ЦАМТО, 2 марта. Российский противотанковый комплекс "Корнет" превосходит американский Javelin как по дальности стрельбы, так и возможности поражать наземные и воздушные цели.

Об этом "РИА Новости" заявил заместитель управляющего директора Конструкторского бюро приборостроения, разработчика этих ПТРК, Сергей Ильин.

Дальность поражения у "Корнета" составляет от 5 до 10 км, у Javelin – лишь 2,5 км.

"Таким образом, противотанковый ракетный комплекс "Корнет" превосходит американский Javelin. По мнению экспертов из различных стран мира, ему нет равных. Это лучшая противотанковая ракета в мире", – сказал С.Ильин, комментируя одобренную Госдепом США сделку по продаже Украине 37 комплексов Javelin и 210 ракет к ним на сумму 47 млн. долл.

По его словам, "Корнет", в отличие от Javelin, "может стрелять не только по наземным, но и по воздушным целям", – отмечает агентство.

Как сообщил С.Ильин, на различных международных выставках к павильону, где был выставлен российский комплекс, не раз подходили представители зарубежных делегаций и отмечали уникальные характеристики "Корнета".

"В частности, представители Израиля сказали нам, что по тактико-техническим характеристикам эта ракета – лучшая в мире, и пока ни одна страна не создала подобное оружие", – добавил собеседник агентства.
02.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Корнет
Компании
КБП

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.03 01:28
  • 1
Песков: компьютерная графика применялась в послании Путина из-за секретности разработок
  • 05.03 01:16
  • 1
Путину нужно современное оружие, а не современная Россия
  • 05.03 00:41
  • 35
О каком новом супероружии России рассказал Путин
  • 04.03 23:10
  • 38
Ракеты отрезвляют: Путин представил новое оружие России
  • 04.03 22:25
  • 12
Почему высококвалифицированные кадры уезжают из России и как их вернуть?
  • 04.03 21:45
  • 14
"Роскосмос" обвинили во вредительстве
  • 04.03 20:59
  • 63
Конструктор рассказал о "сложностях" с российской ЗРС С-500
  • 04.03 19:37
  • 136
Путин представил новейшие виды российского вооружения
  • 04.03 16:40
  • 1
5 заброшенных чудес СССР которые поражают воображение
  • 04.03 15:07
  • 33
Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте десятков километров
  • 04.03 14:54
  • 48
Бронетехнику на платформе "Бумеранг" доработают после испытаний
  • 04.03 07:01
  • 1318
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.03 01:22
  • 4
Путин рассказал о гиперзвуковом оружии России
  • 03.03 20:52
  • 2
В России создана высокотехнологичная, но компактная армия, заявил Путин
  • 03.03 20:51
  • 1
Сдержать Россию санкциями не удалось, заявил Путин
другие обсуждаемые темы