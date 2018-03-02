Российский ПТРК "Корнет" превосходит американский Javelin



Бойцы Сил специальных операций Министерства обороны России с ПТРК "Корнет".

Источник: Комсомольская правда Бойцы Сил специальных операций Министерства обороны России с ПТРК "Корнет".Источник: Комсомольская правда

ЦАМТО, 2 марта. Российский противотанковый комплекс "Корнет" превосходит американский Javelin как по дальности стрельбы, так и возможности поражать наземные и воздушные цели.

Об этом "РИА Новости" заявил заместитель управляющего директора Конструкторского бюро приборостроения, разработчика этих ПТРК, Сергей Ильин.

Дальность поражения у "Корнета" составляет от 5 до 10 км, у Javelin – лишь 2,5 км.

"Таким образом, противотанковый ракетный комплекс "Корнет" превосходит американский Javelin. По мнению экспертов из различных стран мира, ему нет равных. Это лучшая противотанковая ракета в мире", – сказал С.Ильин, комментируя одобренную Госдепом США сделку по продаже Украине 37 комплексов Javelin и 210 ракет к ним на сумму 47 млн. долл.

По его словам, "Корнет", в отличие от Javelin, "может стрелять не только по наземным, но и по воздушным целям", – отмечает агентство.

Как сообщил С.Ильин, на различных международных выставках к павильону, где был выставлен российский комплекс, не раз подходили представители зарубежных делегаций и отмечали уникальные характеристики "Корнета".

"В частности, представители Израиля сказали нам, что по тактико-техническим характеристикам эта ракета – лучшая в мире, и пока ни одна страна не создала подобное оружие", – добавил собеседник агентства.