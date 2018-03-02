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Власти Румынии одобрили закупку РСЗО HIMARS

05.03.2018 ЦАМТО 81 0
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Ракетные системы M142 HIMARS
Ракетные системы M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).
Источник: militaryparitet.com

ЦАМТО, 2 марта. МНО Румынии объявило о состоявшейся 26 февраля церемонии подписания письма с предложением и принятием предложения (Letter of Offer and Acceptance – LOA) о покупке трех дивизионов РСЗО HIMARS.

На церемонии присутствовали государственный секретарь по вопросам политики в сфере обороны и планирования Мирча Душа и начальник Генерального штаба генерал Николае-Ионел Чукэ.

Мероприятие состоялось после одобрения финансирования парламентом Румынии реализуемой в рамках межправительственного соглашения программы закупки РСЗО HIMARS: 21 февраля палата депутатов приняла Закон №46/2018 о закупке РСЗО, который 23 февраля был подписан президентом Румынии. Сенат одобрил документ 20 февраля.

Как предполагается, первый платеж будет произведен в ближайшее время. Новые РСЗО войдут в состав трех дивизионов (по 18 боевых машин в каждом) Сухопутных войск Румынии.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2017 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Румынии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 54 пусковых установок РСЗО HIMARS, 81 контейнера с управляемыми РС M31A1 GMLRS с унитарной фугасной боевой частью, 81 контейнера с управляемыми РС M30A1 GMLRS с альтернативной боевой частью, 54 контейнеров с оперативно-тактическими ракетами M57 (ATACMS) с унитарной фугасной боевой частью, 54 транспортно-заряжающих машин M1084A1P2, АСУ управления огнем полевой артиллерии (AFATDS), 30 бронеавтомобилей HMMWV, учебных боеприпасов уменьшенной дальности (LCRR), а также другой техники, оборудования и услуг. Общая стоимость продажи может составить 1,25 млрд. долл.
02.03.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Румыния
США
Продукция
GMLRS
HIMARS
HMMWV
Проекты
Военные учения

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