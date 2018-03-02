

Пусковая шахта межконтинентальной баллистической ракеты.

Источник: © Сергей Казак/ТАСС Пусковая шахта межконтинентальной баллистической ракеты.Источник: © Сергей Казак/ТАСС

ЦАМТО, 2 марта. Массогабаритные показатели ракеты "Сармат" позволят размещать ее в существующих шахтах при минимальных доработках инфраструктуры. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

"В декабре прошлого года успешно начаты испытания новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", разрабатываемой российской кооперацией промышленности. Она придет на смену существующей ракете "Воевода", – сказал С.Каракаев.

Он подчеркнул, что массогабаритные характеристики ракеты "Сармат" "позволят размещать ее в существующих шахтных пусковых установках при минимальных доработках инфраструктуры позиционных районов".

По словам С.Каракаева, новейшая МБР "Сармат" может быть оснащена всеми типами боевых блоков, включая перспективные.

"Беспрецедентная масса полезной нагрузки и универсальность боевой платформы ракеты "Сармат" позволяют оснащать ее разделяющуюся головную часть всеми типами боевых блоков, включая перспективные. Новая ракета может поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета. Система управления ракетного комплекса обеспечивает высокую точность наведения боезарядов. Ракета "Сармат" оснащается самыми современными средствами противодействия, позволяющими преодолевать любые противоракетные системы", – цитирует "РИА Новости" С.Каракаева.

Он отметил, что в настоящее время идет плановое перевооружение Ракетных войск стратегического назначения на современные ракетные комплексы. Осуществляется замена систем вооружения, выслуживших установленные сроки эксплуатации, на новые, перспективные образцы.

"Наряду с этим в условиях создания Соединенными Штатами глобальной системы противоракетной обороны, элементы которой буквально окружают территорию нашей страны, приняты ответные меры, позволяющие гарантированно противодействовать этой угрозе безопасности России", – добавил он.