Сергей Суровикин: гиперзвуковая ракета "Кинжал" подтвердила эффективность на испытаниях



Генерал-полковник Сергей Суровикин. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ Генерал-полковник Сергей Суровикин. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 2 марта. Эффективность новейшей гиперзвуковой ракеты "Кинжал" многократно подтверждена на государственных испытаниях, всепогодная головка самонаведения позволяет точно поражать цели в любое время суток.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам главком ВКС России генерал-полковник Сергей Суровикин.

"Эффективность созданного авиационного ракетного комплекса многократно подтверждена в рамках проведения государственных испытаний на полигонах Минобороны России. Все испытательные пуски новейших гиперзвуковых аэробаллистических ракет завершались точным поражением назначенных целей", – сказал он, комментируя послание президента Федеральному Собранию.

По его словам, "использование на конечном участке гиперзвукового полета всепогодной головки самонаведения обеспечивает требуемую точность и избирательность поражения целей в любое время суток".

С 1 декабря прошлого года "Кинжал" встал на опытно-боевое дежурство в одном из авиационных формирований. Сейчас отрабатываются "основы его боевого применения", – цитирует "РИА Новости" С.Суровикина.

По словам С.Суровикина, комплекс "Кинжал" расширит возможности ВКС России по реагированию на агрессию, поможет сдерживать вероятных противников от необдуманных действий.

"Наличие комплекса "Кинжал" существенно расширяет возможности ВКС России по реагированию на возможную агрессию в отношении нашей страны и наряду с другими стратегическими системами вооружения будет способствовать сдерживанию вероятных противников от необдуманных действий", – сказал главком.

Высокоточная гиперзвуковая ракета, подчеркнул С.Суровикин, имеет дальность больше двух тысяч километров и может наносить удары, не заходя в зону ПВО противника.

"Высокоскоростной самолет-носитель позволяет доставить ракету с уникальными летно-техническими характеристиками в район сброса за считанные минуты", – сказал главком ВКС.

Он отметил, что "маршевый двигатель, установленный на аэробаллистической ракете, в течение секунд разгоняет боезаряд до гиперзвуковой скорости", – передает "РИА Новости".