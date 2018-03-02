Юрий Слюсарь: "цифровые технологии уже широко применяются в авиастроении"



Президент ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь.

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Президент ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь.Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 2 марта. Президент ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь принял участие в церемонии оглашения Послания Президента РФ Федеральному Собранию.

В своем Послании Владимир Путин сказал о необходимости использования колоссальных возможностей технологической революции, а также создания в кратчайшие сроки законодательной базы, позволяющей снять барьеры в применении цифровых технологий и решений.

"В авиастроении уже сегодня широко применяются цифровые технологии. Обозначенные Президентом приоритеты трансформации экономики с применением технологий индустрии 4.0, диверсификации и развития экспортного потенциала расшиваются во вполне конкретные задачи. Решать их необходимо с широким внедрением цифровых технологий, трансформирующих весь индустриальный ландшафт. Для нас это означает конкретную бизнес задачу – быстрее проектировать, строить, выводить на рынок новые продукты, качественно и быстро сопровождать их жизненный цикл", – сказал Ю.Слюсарь по итогам Послания Главы государства.

"Например, цифровое проектирование позволило существенно изменить и процесс производства, – продолжил президент ПАО "ОАК": "На основе цифровой модели изделия появилась возможность осуществлять бесстапельную сборку агрегатов планера и их автоматическую стыковку. Если в "доцифровой" эре процессы сборки фюзеляжа занимали многие месяцы, то теперь на это тратятся считанные дни. Применение отечественных суперкомпьютерных технологий для математического моделирования пушечной установки Су-57 позволило снизить срок работы над конструкцией на многие месяцы, сэкономить десятки миллионов рублей. По ряду компонентов Су-57 применение средств топологической оптимизации позволило снизить вес сложных деталей изделия на 15-20%".

По словам Ю.Слюсаря, "предстоящее нам внедрение в практику цифровых технологий дополненной реальности на гражданских программах, как показывает опыт, снижает время на сборку сложной кабельной системы на 25%, при этом количество ошибок снижается в 2 раза".

Президент ПАО ОАК подчеркнул, что "ключевое направление нашей работы – сокращение натурных испытаний аэродинамических характеристик, прочностных характеристик, бортового оборудования, систем управления, режимов боевого применения на 35% за счет применения математического моделирования, переноса цифровых испытаний на ранние стадии жизненного цикла изделия. Этот опыт, наряду с передовыми практиками других высокотехнологичных отраслей, может быть распространен на всю российскую индустрию для создания конкурентоспособных продуктов с высоким экспортным потенциалом".

Ю.Слюсарь отметил, что "организация цифровой трансформации индустрии предполагает внедрение модели "открытых инноваций". Мы в ОАК активно двигаемся по пути реализации этой модели. Работаем с МФТИ и СПбПУ, МАИ, вовлекаем молодых инженеров в рамках программы "Авиация будущего". Совместно с РВК и Сколково участвуем в индустриальном венчурном фонде, призванном способствовать "втягиванию" перспективных проектов в контур работы Корпорации. В этой же логике, совместно с несколькими регионами обкатываем формат вовлечения малого и среднего промышленного бизнеса в решение стратегических задач Корпорации".

"Все эти практические задачи требуют преодоления большого количества нормативных ограничений. Мы планируем эскалировать вопросы нормативного регулирования и аттестации цифровых технологий на уровень законодательных властей, в том числе через подготовку законодательных инициатив в рамках деятельности Экспертного совета партии Единая Россия", – заключил Ю.Слюсарь.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО ОАК.