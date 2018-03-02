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Новый проект Техмаша- подготовка медработников

02.03.2018 АО "НПК "ТехМаш" 90 0
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Концерн "Техмаш"
Концерн "Техмаш".
Источник: ТАСС/Бобылев Сергей

Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех подводит предварительные итоги нового соцпроекта «Доктора будущего», разработанного АО «ПОЗиС». Компания открыла класс химико-биологического профиля для подготовки старшеклассников к поступлению в медицинские и технические ВУЗы.


«Пилотный» класс сформирован на базе подшефной школы №11 (г.Зеленодольск, Татарстан) и насчитывает 30 человек, которые прошли отборочный конкурс, получив наивысшие баллы по биологии и химии. Обучение проходит по нескольким направлениям: медицинскому, химико-биологическому и инженерно-техническому с привлечением преподавателей из профильных ВУЗов и медучилища. Для школьников учеба бесплатная. Все финансовые расходы несет предприятие.


«Медицинский» класс – это результат соглашения между компанией POZIS, управлением здравоохранения и управлением образования Зеленодольского муниципалитета. Цель проекта – подготовка врачей, а также теоретиков и практиков химии и биологии для городских ЛПУ, образовательных учреждений и предприятия. Интерес POZIS двойной. Как производитель высокотехнологичной медицинской техники завод вкладывается в подготовку потенциальных разработчиков и испытателей данного оборудования, а как социально ответственный работодатель – в укрепление врачебного дивизиона города, в котором трудится 85% его работников», - рассказал генеральный директор АО «ПОЗиС» Радик Хасанов.


«Завод «ПОЗиС» – один из крупнейших в стране производителей медтехники. Разработки нашего предприятия востребованы большинством лечебно-профилактических учреждений страны. И мы всегда готовы принять талантливых инженеров, заинтересованных в создании передового медицинского оборудования», - отметил генеральный директор Концерна «Техмаш» Владимир Лепин.


Программа класса включает в себя не только углубленное изучение предметов, но и практические занятия. Почти третью часть учебных часов «Доктора будущего» проводят непосредственно в лечебных учреждениях.


«С этим классом очень интересно работать. Я бы в первую очередь отметил целеустремленность этих слушателей. Дети сами стремятся к знаниям. Поэтому здесь и хорошая посещаемость. И высокая успеваемость», - говорит преподаватель биологии и химии Зеленодольского медучилища Шавкат Кулиев.


Старшеклассница Екатерина Агафонова, решившая продолжить семейную медицинскую династию, отмечает, что помощь компании чрезвычайно важна в подготовке к успешному поступлению в профильный вуз.


«От имени всех учащихся класса «Доктора будущего» хочу выразить большую признательность компании "ПОЗиС" и ее руководству за этот прекрасный проект! Мы получаем углубленные знания по биологии, химии, основам сестринского дела, проходим практику в учреждениях здравоохранения города. А недавно завод организовал нам экскурсию в Казанский государственный медицинский университет. С нами встретилось его руководство, мы узнали об истории и перспективах вуза, побывали в его музее, пообщались со студентами. Словом, эта поездка дала массу положительных эмоций прибавила уверенности в том, что не зря выбрала эту благородную профессию», - рассказала Екатерина Агафонова.


Полученные знания «Доктора будущего» смогут применить не только в медицинской профессии, но и в различных отраслях промышленности. Это и генная инженерия, и электроника и биотехнологии, и экология, и биофармацевтика, и клиническая психология, и многое другое.


По окончании программы все выпускники получат свидетельство младшего медицинского персонала по индивидуальному уходу за больным, а лучшие из них – целевое направление на обучение в профильных вузах: Казанском государственном медицинском университете и Приволжском федеральном университете.
02.03.2018
Права на данный материал
принадлежат АО "НПК "ТехМаш"
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