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200 единиц автотехники КАМАЗ для постоянного клиента

02.03.2018 ПАО "КАМАЗ" 93 0
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КАМАЗ-5490 NEO
КАМАЗ-5490 NEO.
Источник: http://soyuz-ig.ru/

«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» профинансировал покупку 200 единиц автотехники КАМАЗ компанией «Ставрополь Авто-Транс». Сделка стала продолжением соглашения о намерениях, подписанного на выставке «Комтранс» минувшей осенью.


Постоянному клиенту переданы 100 автомобилей КАМАЗ-5490 NEO белого цвета и 100 полуприцепов ТОНАР. Лизинговая компания «КАМАЗ» финансирует приобретение автомобилей ООО «Ставрополь Авто-Транс» третий год подряд. За это время в его адрес было отгружено более 500 единиц автотехники.


Ставший предметом лизинга КАМАЗ-5490 NEO – магистральный тягач, завоевавший большую популярность на российском рынке и представляющий собой модернизированную версию флагмана нового модельного ряда. Внесённые в конструкцию автомобиля изменения направлены на повышение производительности, надёжности и удобства эксплуатации, что позволило значительно улучшить потребительские свойства новинки. Приобретённые автомобили оснащены двигателем Daimler OM457LA («Евро-5») мощностью 401л.с., кабиной Daimler с пружинной подвеской и спальным местом, системой нейтрализации отработанных газов (AdBlue), автоматизированной коробкой передач ZF AsTronic, задним мостом Daimler HL6, системой контроля за давлением и температурой в шинах Continental TURE FLEET.


Автомобили оформлены с применением субсидии по государственной программе «Российский тягач», предполагающей скидку 12,5% на авансовый платёж. Полуприцепы переданы по программе льготного лизинга строительно-дорожной и коммунальной техники, по условиям которой клиентам предоставляется субсидия в размере до 10% от цены техники-предмета лизинга. Поставщиками выступили официальные дилеры ПАО «КАМАЗ» – ООО «Союз 21-Регион» и ООО «Навигатор Плюс».


ООО «Ставрополь Авто-Транс» – одна из крупнейших транспортно-экспедиционных компаний России с географией предоставления услуг на территории всей страны. В сфере логистики партнёр работает уже более 20 лет. Компания активно расширяется, открывая новые филиалы по всей России.
02.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
КамАЗ-5490
Компании
Daimler AG
КАМАЗ

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