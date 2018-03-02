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Кронштадтскому морскому заводу исполняется 160 лет

05.03.2018 ЦАМТО 70 0
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Кронштадтский морской завод
Кронштадтский морской завод.
Источник: nash-kronshtadt.ru

ЦАМТО, 2 марта. Кронштадтский морской завод (входит в ОСК) 4 марта отметит свой 160-летний юбилей. За годы деятельности на заводе отремонтировано более десяти тысяч кораблей и судов, многие из которых внесли весомый вклад в героическую историю российского флота.

Кронштадтский морской завод стоял у истоков броненосного кораблестроения России, создавал флот Советской Республики. В Великую Отечественную войну морзаводцы внесли значительный вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков. Более полувека завод был флагманом отечественного военного судоремонта.

Сегодня завод-легенда является одним из крупнейших судоремонтных предприятий России, которое входит в структуру Объединенной судостроительной корпорации. Ежегодно в доках и у причалов завода ремонтируются и проходят сервисное обслуживание более 100 кораблей и судов, ремонтируются газотурбинные двигатели, установки и агрегаты для флота и газоперекачивающих станций.

Среди проектов Кронштадтского морского завода последних лет – ремонт ледокола "Красин" к его 100-летнему юбилею, капитальный ремонт крейсера "Аврора", дизельных подводных лодок проекта "Варшавянка", гидрографических судов и боевых кораблей Балтийского флота, сообщает пресс-служба ОСК.
02.03.2018
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