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Корабли Черноморского флота отразили нападение беспилотников "противника"

05.03.2018 ТАСС 66 0
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Андреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ на военно-морской базе в Севастополе. Архивное фото
Андреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ на военно-морской базе в Севастополе. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В учениях приняли участие "дежурные смены береговых подразделений и корабельных расчетов, а также подразделения морской авиации"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Учения по противовоздушной обороне с использованием беспилотных летательных аппаратов прошли на Черноморском флоте. Об этом рассказал журналистам официальный представитель флота капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев,

"В пунктах базирования кораблей, местах дислокации соединений и воинских частей Черноморского флота дежурные смены береговых подразделений и корабельных расчетов, а также подразделения морской авиации провели учения по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ударов условного воздушного противника", - сказал он.

По сигналу центров управления средства противовоздушной обороны флота привели в готовность, в воздух подняли дежурные самолеты морской авиации. Расчеты дежурных смен постов ПВО обнаружили и классифицировали цели, а затем условно их уничтожили.

"В роли воздушного противника выступили беспилотные летательные аппараты из состава соответствующих подразделений Черноморского флота", - добавил Трухачев.
02.03.2018
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принадлежат ТАСС
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Военные учения
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