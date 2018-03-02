Корабли Черноморского флота отразили нападение беспилотников "противника"



Андреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ на военно-морской базе в Севастополе. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Андреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ на военно-морской базе в Севастополе. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В учениях приняли участие "дежурные смены береговых подразделений и корабельных расчетов, а также подразделения морской авиации"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Учения по противовоздушной обороне с использованием беспилотных летательных аппаратов прошли на Черноморском флоте. Об этом рассказал журналистам официальный представитель флота капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев,

"В пунктах базирования кораблей, местах дислокации соединений и воинских частей Черноморского флота дежурные смены береговых подразделений и корабельных расчетов, а также подразделения морской авиации провели учения по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ударов условного воздушного противника", - сказал он.

По сигналу центров управления средства противовоздушной обороны флота привели в готовность, в воздух подняли дежурные самолеты морской авиации. Расчеты дежурных смен постов ПВО обнаружили и классифицировали цели, а затем условно их уничтожили.

"В роли воздушного противника выступили беспилотные летательные аппараты из состава соответствующих подразделений Черноморского флота", - добавил Трухачев.