"Панцири-С1" отразили воздушное нападение условного противника на объекты Сочи



Военнослужащие во время учений по боевой готовности комплекса "Панцирь-С1".

Источник: Виталий Невар/ТАСС Военнослужащие во время учений по боевой готовности комплекса "Панцирь-С1".Источник: Виталий Невар/ТАСС

Специалисты противовоздушной обороны отработали задачи по обнаружению, захвату и сопровождению сверхманевренных целей на высоте до 15 км

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 марта. /ТАСС/. Зенитчики в ходе тактических учений с применением современных зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1" защитили Сочи от воздушного нападения условного противника. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Около 30 единиц техники, в том числе ЗРПК "Панцирь-С1", после сигнала тревоги выдвинулись в назначенные районы и обеспечили защиту важных объектов Сочи от пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения условного противника", - сказал Астафьев.

В ходе основного этапа учений специалисты противовоздушной обороны отработали задачи по обнаружению, захвату и сопровождению сверхманевренных целей на высотах до 15 км. Помимо отражения условных воздушных электронными пусками ракет боевые расчеты выполнили нормативы по срочному перебазированию и боевому развертыванию ЗРПК "Панцирь-С1" на новых позициях.