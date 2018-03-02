В США запустили ракету-носитель Atlas V с метеорологическим спутником
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Ракета-носитель Atlas V.
Источник: © AP Photo/John Raoux
С его помощью, как ожидается, можно будет получать более точную информацию о стихийных бедствиях, в том числе бурях, ураганах, наводнениях
НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Американская компания United Launch Alliance (ULA) в четверг осуществила с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) запуск тяжелой ракеты-носителя Atlas V с метеорологическим спутником GOES-S. Трансляция запуска велась на сайте компании.
Старт был дан в 17:02 по времени Восточного побережья США (01:02 пятницы мск). GOES-S был помещен в специальную капсулу в верхней части носителя, которая отделится после того, как ракета достигнет заданной высоты.
Аппарат оснащен оборудованием, позволяющим вести наблюдение за Землей и Солнцем для нужд Национального управления США по исследованию океанов и атмосферы. С помощью спутника, как ожидается, можно будет получать более точную информацию о стихийных бедствиях, в том числе бурях, ураганах, наводнениях. Кроме того, GOES-S позволит собрать больше данных о лесных пожарах, извержениях вулканов и пылевых бурях.
GOES-S должен стать частью единой системы для наблюдения за окружающей средой. В 2016 году ULA осуществила запуск еще одного аппарата этого типа. До 2024 года, как ожидается, компания доставит в космос еще два таких спутника.
ULA была основана в 2006 году. Она является совместным предприятием авиационных гигантов Boeing и Lockheed Martin.
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02.03.2018
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