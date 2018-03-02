Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Новороссийске пройдут учения "Славянское братство"

05.03.2018 РИА Новости 52 0
0
Понравилась новость?
 0
Гвардия Сербии во время совместных тактических учений подразделений специального назначения ВДВ России, Белоруссии и Республики Сербии Славянское брат
Гвардия Сербии во время совместных тактических учений подразделений специального назначения ВДВ России, Белоруссии и Республики Сербии Славянское братство-2016 на полигоне Посулянски Левады в Сербии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

ПСКОВ, 2 мар - РИА Новости. Совместное учение российских десантников, белорусских и сербских военнослужащих "Славянское братство" пройдет в 2018 году в Новороссийске, сообщил журналистам командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков.

"Совместно с белорусскими и сербскими коллегами на Кубанской земле в Новороссийске будет проведено учение "Славянское братство", это уже четвертое учение в таком составе", - сказал он.

"На территории Российской Федерации и на территории республики Беларусь традиционно спланированы совместные учения с силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь. Всего по плану в этом году будет проведено четыре учения", - добавил командующий.

По его словам, приоритетным направлением военного сотрудничества является работа с государствами-членами ОДКБ, а наиболее "теплые и дружественные отношения ВДВ сложились с Силами специальных операций Белоруссии".

Всего же мероприятий с иностранными коллегами в 2018 году планируется более 40.

Ранее командующий ВДВ заявил журналистам, что в 2018 году Воздушно-десантные войска примут участие в семи совместных учениях с подразделениями вооруженных сил иностранных государств, из них четыре пройдут за рубежом и три - в России.

Генерал уточнил, что в числе зарубежных учений запланированы маневры с воинскими контингентами Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие", которые пройдут в Киргизии, а также египетско-российские учения "Защитники дружбы - 2018".
02.03.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Египет
Киргизия
Россия
Сербия
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Проекты
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.03 01:28
  • 1
Песков: компьютерная графика применялась в послании Путина из-за секретности разработок
  • 05.03 01:16
  • 1
Путину нужно современное оружие, а не современная Россия
  • 05.03 00:41
  • 35
О каком новом супероружии России рассказал Путин
  • 04.03 23:10
  • 38
Ракеты отрезвляют: Путин представил новое оружие России
  • 04.03 22:25
  • 12
Почему высококвалифицированные кадры уезжают из России и как их вернуть?
  • 04.03 21:45
  • 14
"Роскосмос" обвинили во вредительстве
  • 04.03 20:59
  • 63
Конструктор рассказал о "сложностях" с российской ЗРС С-500
  • 04.03 19:37
  • 136
Путин представил новейшие виды российского вооружения
  • 04.03 16:40
  • 1
5 заброшенных чудес СССР которые поражают воображение
  • 04.03 15:07
  • 33
Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте десятков километров
  • 04.03 14:54
  • 48
Бронетехнику на платформе "Бумеранг" доработают после испытаний
  • 04.03 07:01
  • 1318
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.03 01:22
  • 4
Путин рассказал о гиперзвуковом оружии России
  • 03.03 20:52
  • 2
В России создана высокотехнологичная, но компактная армия, заявил Путин
  • 03.03 20:51
  • 1
Сдержать Россию санкциями не удалось, заявил Путин
другие обсуждаемые темы