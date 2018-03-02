В Новороссийске пройдут учения "Славянское братство"
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Гвардия Сербии во время совместных тактических учений подразделений специального назначения ВДВ России, Белоруссии и Республики Сербии Славянское братство-2016 на полигоне Посулянски Левады в Сербии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
ПСКОВ, 2 мар - РИА Новости. Совместное учение российских десантников, белорусских и сербских военнослужащих "Славянское братство" пройдет в 2018 году в Новороссийске, сообщил журналистам командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков.
"Совместно с белорусскими и сербскими коллегами на Кубанской земле в Новороссийске будет проведено учение "Славянское братство", это уже четвертое учение в таком составе", - сказал он.
"На территории Российской Федерации и на территории республики Беларусь традиционно спланированы совместные учения с силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь. Всего по плану в этом году будет проведено четыре учения", - добавил командующий.
По его словам, приоритетным направлением военного сотрудничества является работа с государствами-членами ОДКБ, а наиболее "теплые и дружественные отношения ВДВ сложились с Силами специальных операций Белоруссии".
Всего же мероприятий с иностранными коллегами в 2018 году планируется более 40.
Ранее командующий ВДВ заявил журналистам, что в 2018 году Воздушно-десантные войска примут участие в семи совместных учениях с подразделениями вооруженных сил иностранных государств, из них четыре пройдут за рубежом и три - в России.
Генерал уточнил, что в числе зарубежных учений запланированы маневры с воинскими контингентами Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие", которые пройдут в Киргизии, а также египетско-российские учения "Защитники дружбы - 2018".
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02.03.2018
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