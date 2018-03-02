В Новороссийске пройдут учения "Славянское братство"



Гвардия Сербии во время совместных тактических учений подразделений специального назначения ВДВ России, Белоруссии и Республики Сербии Славянское братство-2016 на полигоне Посулянски Левады в Сербии. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Гвардия Сербии во время совместных тактических учений подразделений специального назначения ВДВ России, Белоруссии и Республики Сербии Славянское братство-2016 на полигоне Посулянски Левады в Сербии. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

ПСКОВ, 2 мар - РИА Новости. Совместное учение российских десантников, белорусских и сербских военнослужащих "Славянское братство" пройдет в 2018 году в Новороссийске, сообщил журналистам командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков.

"Совместно с белорусскими и сербскими коллегами на Кубанской земле в Новороссийске будет проведено учение "Славянское братство", это уже четвертое учение в таком составе", - сказал он.

"На территории Российской Федерации и на территории республики Беларусь традиционно спланированы совместные учения с силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь. Всего по плану в этом году будет проведено четыре учения", - добавил командующий.

По его словам, приоритетным направлением военного сотрудничества является работа с государствами-членами ОДКБ, а наиболее "теплые и дружественные отношения ВДВ сложились с Силами специальных операций Белоруссии".

Всего же мероприятий с иностранными коллегами в 2018 году планируется более 40.

Ранее командующий ВДВ заявил журналистам, что в 2018 году Воздушно-десантные войска примут участие в семи совместных учениях с подразделениями вооруженных сил иностранных государств, из них четыре пройдут за рубежом и три - в России.

Генерал уточнил, что в числе зарубежных учений запланированы маневры с воинскими контингентами Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие", которые пройдут в Киргизии, а также египетско-российские учения "Защитники дружбы - 2018".