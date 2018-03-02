Госдеп обвинил Россию в нарушении договоров вслед за посланием Путина



Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото.

Источник: © AP Photo / Luis M. Alvarez Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото.Источник: © AP Photo / Luis M. Alvarez

ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Госдепартамент США считает, что новые системы вооружения, о создании которых объявил в четверг президент России Владимир Путин, нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

"Некоторые из них (вооружений, о которых объявил Путин) не соответствуют договору РСМД, что особо нас беспокоит. Они (Россия) не соблюдают договор РСМД с 2014 года, разрабатывая ракеты средней дальности наземного базирования и крылатые ракеты, прямо нарушая договор РСМД", - заявила она.