В соединение ЮВО в Волгограде поступил комплекс управления огнем артиллерии



Модернизированная реактивная система залпового огня "Торнадо-Г" калибра 122 мм.

Источник: Юрий Смитюк/ТАСС Модернизированная реактивная система залпового огня "Торнадо-Г" калибра 122 мм.Источник: Юрий Смитюк/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мар - РИА Новости. Новейший комплекс автоматизированного управления огнем артиллерии 1В198 поступил на вооружение в соединение Южного военного округа, дислоцированное в Волгоградской области, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Комплекс 1В198 предназначен для управления дивизиона реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г", полностью компьютеризирован и оснащен новейшими артиллерийскими системами управления огнем", - сказал он.

Наряду с оптическими приборами разведки в его состав входит, электронные приборы топографической привязки на базе системы глобального позиционирования ГЛОНАСС.

Данный комплекс оснащен автоматизированной системой управления наведением и огнем нового поколения, что обеспечивает время открытия огня артиллерийского дивизиона с марша в пределах 3 минут, а с подготовленной огневой позиции - менее 1 минуты.