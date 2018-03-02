Американцы предложили назвать новое российское оружие "буферами Меланьи"
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Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Источник: © Минобороны РФ
Пользователи Twitter в ответ на просьбу посольства России в Вашингтоне придумать название для нового российского оружия предложили вариант "буфера Меланьи", потому что "они такие же ненастоящие". Среди комментариев также оказалось название "Трамп". Пользователь с ником Mary Burge пояснила: "Он оранжевый, принадлежит вам и разрушает все, с чем контактирует".
Некоторые из пользователей отнеслись к новости с недоверием. Они считают, что информация о новейшем вооружении — fake news — и предложили соответствующие названия: "большой блеф", "остановите вранье" и "лживое лицо". Другие посчитали затею интересной: "Это действительно забавная игра", — отметила Heather Rose.
Министерство обороны России открыло на своем официальном сайте раздел, в котором через специальную форму можно предложить название боевому лазерному комплексу, беспилотному подводному аппарату и крылатой ракете неограниченной дальности.
Ранее, 1 марта, помощник президента России Владислав Сурков предложил дать новому вооружению наименование "Гиви". Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян написала в Telegram, что ракету следует назвать "Володя".
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02.03.2018
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