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В РВСН пройдет отбор участниц конкурса "Макияж под камуфляж"

05.03.2018 РИА Новости 71 0
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Участница во время конкурса красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих ракетных войск стратегического назначения Макияж под ка
Участница во время конкурса красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих ракетных войск стратегического назначения Макияж под камуфляж. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Отбор участниц конкурса профессионального мастерства "Макияж под камуфляж" состоится в пятницу в учебном центре Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России, дислоцированном в Ярославской области, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

Конкурс профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих пройдет в РВСН в преддверии 8 марта. "Боевой" макияж является одним из элементов состязаний: участницы должны нанести его не более чем за одну минуту.

"Отборочный этап конкурса состоится 2 марта 2018 года в учебном центре связи РВСН в Переславле-Залесском Ярославской области. С 3 по 4 марта будут проведены спортивная эстафета, конкурсы строевой песни и красоты. Финальный этап пройдет 5-6 марта и завершится балом с награждением победительниц, которые получат ценные подарки к Международному женскому дню", - сказано в сообщении.

В нем отмечено, что программа конкурса "Макияж под камуфляж" предусматривает состязания по огневой подготовке (стрельба из автомата Калашникова, сборка-разборка оружия); преодолению огненно-штурмовой полосы; скоростной радиотелеграфии; радиационной, химической и биологической защите; инженерной подготовке. Впервые в рамках конкурса пройдут соревнования по армейскому биатлону и лыжные гонки. Участниц также ожидают творческие и интеллектуальные соревнования.

В ходе "кулинарного этапа", как сказано в сообщении, при минимальном наборе продуктов за ограниченное время участницы должны приготовить не менее трех низкокалорийных праздничных блюд.

В конкурсе профессионального мастерства "Макияж под камуфляж" будут состязаться 60 красавиц в погонах из частей и соединений РВСН, дислоцированных в разных регионах России.
02.03.2018
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