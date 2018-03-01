В ВМФ рассказали подробности создания подводного беспилотника



Андреевский флаг.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Андреевский флаг.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Все элементы подводного беспилотника создаются с использованием только российских комплектующих, сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев.

"Хочу особо отметить, что все элементы системы создаются с использованием только российских комплектующих", - сказал Королев.

Он подчеркнул, что наличие данного оружия "позволит Военно-морскому флоту решать широкий спектр задач в дальней морской зоне, в акваториях, приближенных к территории противника".

"Ввод в боевой состав Военно-морского флота океанской многоцелевой системы будет осуществлен по завершении полного цикла ее испытаний, которые сегодня ведутся в строгом соответствии с установленными планами", - добавил главком ВМФ.

Королев отметил, что "нет никаких сомнений, что наши конструктора, ученые, работники предприятий оборонно-промышленного комплекса успешно справятся с задачей".