Подводный беспилотник почти невозможно перехватить, заявили в ВМФ
|
|
Стоп-кадр из видео Минобороны РФ об океанской многоцелевой системе с беспилотными подводными аппаратами.
Источник: © Минобороны РФ
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Перехватить российский подводный беспилотник с ядерной энергоустановкой будет практически невозможно, сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев.
Королев добавил, что беспилотные подводные аппараты будут иметь практически неограниченную дальность плавания, обладать низкой шумностью и высокой маневренностью. Все это позволит им скрытно выходить к объектам поражения.
"Специально создаваемая для этого оружия система наведения даст возможность подводным аппаратам осуществлять автономный выход к цели и поражать ее с высокой точностью", - отметил он
В четверг в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей, даже самых скоростных. По словам Путина, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
|
01.03.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
02.03.2018 О каком новом супероружии России рассказал Путин
02.03.2018 Путин представил новейшие виды российского вооружения
02.03.2018 "Просто фантастика": Владимир Путин рассказал о новейшем супероружии России
17.11.2017 Подробности Государственной программы вооружения до 2027 года
16.11.2017 19 триллионов принимают на вооружение
11.10.2017 Свистать всех на верфь
15.05.2017 Какой будет третья мировая
24.11.2015 Утечка под микроскопом