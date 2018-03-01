"Сармат" может быть оснащен всеми типами боевых блоков, заявили в РВСН



Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Источник: © Минобороны РФ Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.Источник: © Минобороны РФ

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Новейшая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" может быть оснащена всеми типами боевых блоков, включая перспективные, сообщил журналистам командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

"В декабре прошлого года успешно начаты испытания новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", разрабатываемой российской кооперацией промышленности. Она придет на смену существующей ракете "Воевода", - отметил Каракаев. Ранее сообщалось, что первые бросковые испытания новой ракеты должны были пройти до конца 2017 года.

"Беспрецедентная масса полезной нагрузки и универсальность боевой платформы ракеты "Сармат" позволяют оснащать её разделяющуюся головную часть всеми типами боевых блоков, включая перспективные. Новая ракета может поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета. Система управления ракетного комплекса обеспечивает высокую точность наведения боезарядов. Ракета "Сармат" оснащается самыми современными средствами противодействия, позволяющими преодолевать любые противоракетные системы", - сказал Каракаев.

Он отметил, что в настоящее время осуществляется плановое перевооружение Ракетных войск стратегического назначения на современные ракетные комплексы. Осуществляется замена систем вооружения, выслуживших установленные сроки эксплуатации, на новые, перспективные образцы.

"Наряду с этим в условиях создания Соединенными Штатами глобальной системы противоракетной обороны, элементы которой буквально окружают территорию нашей страны, приняты ответные меры, позволяющие гарантированно противодействовать этой угрозе безопасности России", - добавил он.