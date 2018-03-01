Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте десятков километров
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Авангард.
Источник: © РИА Новости / Андрей Веселов
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы, сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
"Еще одним, не менее эффективным ответом на развертывание американской ПРО стало создание ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард", оснащенного планирующим крылатым блоком. Его испытания успешно завершены", - сказал Каракаев.
Он подчеркнул, что отличие планирующего крылатого блока от традиционных боевых блоков, осуществляющих полет к цели по баллистической траектории, состоит в траектории его полета, который проходит на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы.
"Блок совершает полет на гиперзвуковой скорости на межконтинентальную дальность. Маневрируя по курсу и высоте, он способен обходить зоны обнаружения и поражения всех современных и перспективных средств противоракетной обороны", - рассказал Каракаев.
Кроме того, по словам командующего РВСН, применение различных видов маневра "препятствует определению средствами ПРО траектории полета гиперзвукового блока и выдачу целеуказания на его перехват". "Корпус блока изготовлен из композиционных материалов и обеспечивает стойкость к аэродинамичесокому нагреву в несколько тысяч градусов и защиту от лазерного облучения", - отметил Каракаев.
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01.03.2018
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