Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте десятков километров



Авангард.

Источник: © РИА Новости / Андрей Веселов Авангард.Источник: © РИА Новости / Андрей Веселов

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы, сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

"Еще одним, не менее эффективным ответом на развертывание американской ПРО стало создание ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард", оснащенного планирующим крылатым блоком. Его испытания успешно завершены", - сказал Каракаев.

Он подчеркнул, что отличие планирующего крылатого блока от традиционных боевых блоков, осуществляющих полет к цели по баллистической траектории, состоит в траектории его полета, который проходит на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы.

"Блок совершает полет на гиперзвуковой скорости на межконтинентальную дальность. Маневрируя по курсу и высоте, он способен обходить зоны обнаружения и поражения всех современных и перспективных средств противоракетной обороны", - рассказал Каракаев.

Кроме того, по словам командующего РВСН, применение различных видов маневра "препятствует определению средствами ПРО траектории полета гиперзвукового блока и выдачу целеуказания на его перехват". "Корпус блока изготовлен из композиционных материалов и обеспечивает стойкость к аэродинамичесокому нагреву в несколько тысяч градусов и защиту от лазерного облучения", - отметил Каракаев.