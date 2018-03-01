Место ПЛАРБ в китайской "триаде"



ПЛАРБ Тип 94 «Цзинь».

Источник: militaryparitet.com ПЛАРБ Тип 94 «Цзинь».Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 1 мар. 2018 – По оценке разведывательных служб США, Китай впервые стал обладателем действительно боеготового морского компонента стратегических ядерных сил, сообщал mil.news.sina.com.cn в январе 2017 года.

В докладе Конгрессу США в 2016 году Пентагон отметил, что Китай, по всей вероятности, имеет четыре ПЛАРБ Тип 094 и еще одна строится (каждая оснащена 12 БРПЛ). Кроме ПЛАРБ, Китай обладает парком из 50 бомбардировщиков версии Н-6К с крылатыми ракетами с дальностью стрельбы 2000 км. Наземный потенциал состоит из 50-60 МБР, в том числе 24 мобильных ПУ.

Также отмечается, что СНВ США состоят из 14 ПЛАРБ типа "Огайо", 20 бомбаррдировщиков В-2 и 70 В-52Н, 450 ПУ МБР "Минитмен-3". СНВ России имеют 13 ПЛАРБ, 78 бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95, 332 ПУ МБР.