Китайский атомный авианосец – дело недалекого будущего



Истребитель J-31B.

Источник: militaryparitet.com Истребитель J-31B.Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 1 мар. 2018 – Китай реализует программу "новой эры в тяжелой судостроительной промышленности", сообщает сегодня mil.news.sina.com.cn.

В рамках этой амбициозно программы должны быть построены атомные авианосцы, бесшумные атомные подлодки, высокотехнологичные беспилотные подводные аппараты, системы интегрированных радиоэлектронных информационных систем и достигнуты другие "технологические прорывы".

Таким образом. Китай решил стать третьей страной после США и Франции, имеющей на вооружении атомные авианосцы. В настоящее время ВМС НОАК имеют один авианосец, второй готовится к ходовым испытаниям.

Атомный авианосец имеет четыре основных преимущества. Нет необходимости в выхлопной трубе для ядерной энергетической установки (ЯЭУ), резервируется много объема для вооружения и авиационного топлива. Дальность хода практически не ограничена – подзарядка реактора ядерным горючим происходит не раньше чем через 10 лет. ЯЭУ значительно улучшает эргономику корабля (условия жизни и службы экипажа).

Китайский атомный авианосец может полностью перейти на электродвижители, так как недостатка в электроэнергии от ЯЭУ не будет. Также предусматривается электромагнитная катапульта (ЭМК) для взлета самолетов и беспилотников. ЭМК позволяет в 10 раз улучшить эффективность использования энергии по сравнению с паровой катапультой. Авиагруппу корабля могут составить новейшие стелс-истребители J-20 и J-31.