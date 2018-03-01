Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Китайский атомный авианосец – дело недалекого будущего

02.03.2018 Военный паритет 90 0
0
Понравилась новость?
 0
Истребитель J-31B
Истребитель J-31B.
Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 1 мар. 2018 – Китай реализует программу "новой эры в тяжелой судостроительной промышленности", сообщает сегодня mil.news.sina.com.cn.

В рамках этой амбициозно программы должны быть построены атомные авианосцы, бесшумные атомные подлодки, высокотехнологичные беспилотные подводные аппараты, системы интегрированных радиоэлектронных информационных систем и достигнуты другие "технологические прорывы".

Таким образом. Китай решил стать третьей страной после США и Франции, имеющей на вооружении атомные авианосцы. В настоящее время ВМС НОАК имеют один авианосец, второй готовится к ходовым испытаниям.

Атомный авианосец имеет четыре основных преимущества. Нет необходимости в выхлопной трубе для ядерной энергетической установки (ЯЭУ), резервируется много объема для вооружения и авиационного топлива. Дальность хода практически не ограничена – подзарядка реактора ядерным горючим происходит не раньше чем через 10 лет. ЯЭУ значительно улучшает эргономику корабля (условия жизни и службы экипажа).

Китайский атомный авианосец может полностью перейти на электродвижители, так как недостатка в электроэнергии от ЯЭУ не будет. Также предусматривается электромагнитная катапульта (ЭМК) для взлета самолетов и беспилотников. ЭМК позволяет в 10 раз улучшить эффективность использования энергии по сравнению с паровой катапультой. Авиагруппу корабля могут составить новейшие стелс-истребители J-20 и J-31.
01.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Франция
Продукция
J-20
J-20
J-31
Проекты
Авианосец
БПЛА
ИТ
Ядерный щит
ЯЭУ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.03 02:03
  • 20
Забрало закрой!
  • 02.03 01:52
  • 26
Конструктор рассказал о "сложностях" с российской ЗРС С-500
  • 02.03 01:08
  • 1
Путин представил новейшие виды российского вооружения
  • 02.03 00:47
  • 35
В России нашли противоспутниковое термоядерное оружие
  • 02.03 00:13
  • 13
Рогозин призвал сломать тенденцию "утечки мозгов" из России
  • 01.03 23:30
  • 33
"Буян" в кустах
  • 01.03 23:13
  • 4
Выборы?
  • 01.03 22:34
  • 1
"Роскосмос" обвинили во вредительстве
  • 01.03 22:20
  • 508
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 01.03 22:17
  • 3
«Не страшно, что МС-21 будет летать с двигателями из США»
  • 01.03 21:29
  • 1
Индия и Россия завершили коммерческие переговоры по вопросу приобретения четырех фрегатов проекта 11356
  • 01.03 21:22
  • 1
Россия хочет получить новую боевую машину огневой поддержки
  • 01.03 21:16
  • 4
Почему высококвалифицированные кадры уезжают из России и как их вернуть?
  • 01.03 21:13
  • 8
SpaceX в полтора раза увеличит число запусков ракет в 2018 году
  • 01.03 20:50
  • 1
S7 Space представила график запусков с "Морского старта" на 2019-2022 годы
другие обсуждаемые темы