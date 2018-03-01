Китайский атомный авианосец – дело недалекого будущего
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Истребитель J-31B.
Источник: militaryparitet.com
"Военный Паритет", 1 мар. 2018 – Китай реализует программу "новой эры в тяжелой судостроительной промышленности", сообщает сегодня mil.news.sina.com.cn.
В рамках этой амбициозно программы должны быть построены атомные авианосцы, бесшумные атомные подлодки, высокотехнологичные беспилотные подводные аппараты, системы интегрированных радиоэлектронных информационных систем и достигнуты другие "технологические прорывы".
Таким образом. Китай решил стать третьей страной после США и Франции, имеющей на вооружении атомные авианосцы. В настоящее время ВМС НОАК имеют один авианосец, второй готовится к ходовым испытаниям.
Атомный авианосец имеет четыре основных преимущества. Нет необходимости в выхлопной трубе для ядерной энергетической установки (ЯЭУ), резервируется много объема для вооружения и авиационного топлива. Дальность хода практически не ограничена – подзарядка реактора ядерным горючим происходит не раньше чем через 10 лет. ЯЭУ значительно улучшает эргономику корабля (условия жизни и службы экипажа).
Китайский атомный авианосец может полностью перейти на электродвижители, так как недостатка в электроэнергии от ЯЭУ не будет. Также предусматривается электромагнитная катапульта (ЭМК) для взлета самолетов и беспилотников. ЭМК позволяет в 10 раз улучшить эффективность использования энергии по сравнению с паровой катапультой. Авиагруппу корабля могут составить новейшие стелс-истребители J-20 и J-31.
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01.03.2018
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