Ядерные подводные аппараты ВМФ будут решать задачи вблизи территории противника



Главком ВМФ Владимир Королев.

Источник: © Фото : ВМФ РФ Главком ВМФ Владимир Королев.Источник: © Фото : ВМФ РФ

Главком ВМФ уточнил, что "специально создаваемая для этого оружия система наведения даст возможность подводным аппаратам осуществлять автономный выход к цели и поражать ее с высокой точностью"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Наличие беспилотных подводных аппаратов, о которых рассказал в четверг в своем послании президент России Владимир Путин, позволит ВМФ решать задачи вблизи территории противника. Об этом сообщил журналистам главнокомандующий флотом адмирал Владимир Королев.

"Наличие данного оружия позволит Военно-морскому флоту решать широкий спектр задач в дальней морской зоне, в акваториях, приближенных к территории противника", - сказал он.

Королев уточнил, что "специально создаваемая для этого оружия система наведения даст возможность подводным аппаратам осуществлять автономный выход к цели и поражать ее с высокой точностью".

Адмирал рассказал, что аппараты вместе с носителями - атомными подводными лодками - входят в так называемую океанскую многоцелевую систему. На данный момент "успешно проведены испытания основного элемента такого подводного аппарата - ядерной энергетической установки", отметил главком, пояснив, что ее наличие позволяет необитаемому подводному аппарату двигаться на огромной глубине (более тысячи метров) и на большой скорости, оставаясь незамеченным для противника.

Главком отметил, что эти аппараты будут иметь практически неограниченную дальность плавания, обладать низкой шумностью и высокой маневренностью, что позволит им скрытно выходить к объектам поражения. По словам адмирала, моделирование показало, что перехватить такой аппарат практически невозможно.

Океанская многоцелевая система будет введена в боевой состав ВМФ по завершении полного цикла испытаний, которые ведутся в соответствии с планами. Главком отметил, что все элементы системы создаются с использованием только российских комплектующих.