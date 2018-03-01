Испытания "Сармата" начались в декабре 2017 года



Сергей Каракаев.

Источник: Коллаж Андрея Седых / vpk-news.ru (фото ИТАР-ТАСС) Сергей Каракаев.Источник: Коллаж Андрея Седых / vpk-news.ru (фото ИТАР-ТАСС)

Ракета придет на смену существующему "Воеводе", рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" начались в декабре 2017 года. Об этом сообщил в четверг журналистам командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

"В декабре прошлого года успешно начаты испытания новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", разрабатываемой российской кооперацией промышленности. Она придет на смену существующей ракете "Воевода", - сказал он.

По словам Каракаева, в условиях создания США глобальной системы ПРО, элементы которой окружают территорию России, приняты ответные меры.

Ракета оснащается самыми современными средствами противодействия, позволяющими преодолевать любые противоракетные системы, рассказал Каракаев.

Он также отметил, что "беспрецедентная масса полезной нагрузки и универсальность боевой платформы ракеты "Сармат" позволяют оснащать ее разделяющуюся головную часть всеми типами боевых блоков, включая перспективные".

"Новая ракета может поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета. Система управления ракетного комплекса обеспечивает высокую точность наведения боезарядов", - добавил он.

Командующий также уточнил, что массо-габаритные характеристики "Сармата" позволят размещать эту ракету в существующих шахтных пусковых установках при минимальных доработках инфраструктуры позиционных районов. Сейчас, отметил он, кооперацией предприятий промышленности ведется изготовление элементов ракеты, проводятся испытания агрегатов ракетного комплекса, все работы находятся в графиках. "По своим характеристикам и боевой эффективности ракета "Сармат" значительно превосходит своих предшественников и не имеет мировых аналогов", - подытожил он.

Каракаев также рассказал о завершении испытаний ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард" с планирующим крылатым блоком.

"Не менее эффективным ответом на развертывание американской ПРО стало создание ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард", оснащенного планирующим крылатым блоком. Его испытания успешно завершены", - сказал он.

Он также отметил, что "корпус блока изготовлен из композиционных материалов, обеспечивает стойкость к аэродинамическому нагреву в несколько тысяч градусов и защиту от лазерного облучения".