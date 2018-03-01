Путин рассказал о гиперзвуковом оружии России
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Гиперзвуковая ракета.
Источник: Россия 24/youtube.com
В ходе Послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о новых военных разработках страны.
- Мы приступили к разработке нового поколения ракет. В частности, началась активная фаза испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой. Мы назвали его "Сармат". Данный ракетный комплекс придет на смену "Воеводе", созданному еще в СССР. Возможности "Сармата" значительно выше. Количество и мощность боевых блоков выше, чем у "Воеводы". Данный комплекс можно применять в любых условиях и любой обстановке, - рассказал Путин.
Также президент упомянул о разработанных в России новых типах крылатых ракет. Один из них - низколетящая с непредсказуемой траекторией. Другая - с ядерным двигателем и аналогичным зарядом - имеет неограниченную дальность полета.
Отдельно президент остановился на гиперзвуковом оружии.
- Завершены испытания гиперзвукового авиационного ракетного комплекса, не имеющего аналогов. C 1 декабря 2017 года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства в Южном военном округе. Его ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, еще и маневрирует на всех участках траектории полета, что позволяет ей преодолевать любые системы ПРО. Систему назвали "Кинжал", - рассказал Путин.
Завершены испытания стратегического комплекса с маневрирующей крылатой боеголовкой. Рассказал президент и о беспилотной подлодке, способной перемещаться между континентами на большой глубине - в декабре 2017 года были завершены испытания ядерной силовой установки для нее.
- Название для этого оружия еще не придумано, ждем предложений на сайте Минобороны, - заметил глава государства.
Антон Валагин
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01.03.2018
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