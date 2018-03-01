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Путин рассказал о гиперзвуковом оружии России

02.03.2018 Российская газета 189 0
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Гиперзвуковая ракета
Гиперзвуковая ракета.
Источник: Россия 24/youtube.com

В ходе Послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о новых военных разработках страны.

- Мы приступили к разработке нового поколения ракет. В частности, началась активная фаза испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой. Мы назвали его "Сармат". Данный ракетный комплекс придет на смену "Воеводе", созданному еще в СССР. Возможности "Сармата" значительно выше. Количество и мощность боевых блоков выше, чем у "Воеводы". Данный комплекс можно применять в любых условиях и любой обстановке, - рассказал Путин.

Также президент упомянул о разработанных в России новых типах крылатых ракет. Один из них - низколетящая с непредсказуемой траекторией. Другая - с ядерным двигателем и аналогичным зарядом - имеет неограниченную дальность полета.

Отдельно президент остановился на гиперзвуковом оружии.

- Завершены испытания гиперзвукового авиационного ракетного комплекса, не имеющего аналогов. C 1 декабря 2017 года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства в Южном военном округе. Его ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, еще и маневрирует на всех участках траектории полета, что позволяет ей преодолевать любые системы ПРО. Систему назвали "Кинжал", - рассказал Путин.

Завершены испытания стратегического комплекса с маневрирующей крылатой боеголовкой. Рассказал президент и о беспилотной подлодке, способной перемещаться между континентами на большой глубине - в декабре 2017 года были завершены испытания ядерной силовой установки для нее.

- Название для этого оружия еще не придумано, ждем предложений на сайте Минобороны, - заметил глава государства.


Антон Валагин
01.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
Кинжал ЗРК
Сармат МБР
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит

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