Битаров: забота о безопасности России с честью выполняется президентом
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На горном полигоне Дарьял в Республике Северная Осетия. Фото www.soldati-russian.ru.
Глава Северной Осетии добавил, что благодаря главе государства многое сделано для региона в плане социально-экономического развития
ВЛАДИКАВКАЗ, 1 марта. /ТАСС/. Военная мощь России, которая была продемонстрирована в послании президента, важна для страны в целом и для Северного Кавказа и Северной Осетии - форпоста на юге, заявил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, комментируя послание главы государства Владимира Путина к Федеральному собранию.
"Была продемонстрирована военная мощь России, ее обороноспособность. Поразили новейшие разработки военной техники и вооружения. Это, безусловно, важно для жителей нашей огромной России, в частности, Северного Кавказа и нашей Северной Осетии, которая, как известно, является форпостом на юге страны", - сказал Битаров, слова которого приводятся на сайте главы и правительства республики.
Он отметил, что "забота о безопасности - важнейшая задача государства, и мы увидели, что сегодня она с честью выполняется".
По словам главы республики, благодаря руководителю страны многое сделано для Северной Осетии в плане ее социально-экономического развития. "Владимир Путин определил в своем послании и дальнейшие перспективы развития регионов, у которых, безусловно, есть огромный потенциал. Поэтому мы с уверенностью смотрим в будущее и продолжим начатые положительные преобразования на благо нашей республики и ее жителей", - отметил Вячеслав Битаров.
"Все мы помним массовые похищения граждан республики в 90-е годы, политический и экономический хаос, который творился на Кавказе, война в соседней Чечне, отголоски которой ощущали и жители нашей республики. Мы помним и то, что было сделано для сохранения мира и стабильности в братской Южной Осетии", - сказал глава республики.
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01.03.2018
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