Володин заявил, что Путин лично координировал разработку новых видов вооружений



Спикер РФ Госдумы Вячеслав Володин.

Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС Спикер РФ Госдумы Вячеслав Володин.Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Спикер Госдумы также отметил, что президент находится в постоянном контакте с главными конструкторами и разработчиками и обсуждает разработки новейших видов вооружений

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент РФ Владимир Путин лично координировал разработку новейших видов вооружений.

"Могу вам сказать то, что кто-то вряд ли рассказывал. Президент координировал и определял стратегические направления в вопросах разработки вооружений", - заявил он журналистам в четверг, комментируя послание главы государства Федеральному собранию.

Володин добавил, что президент РФ находится в постоянном контакте с главными конструкторами и разработчиками и обсуждает разработки новейших видов вооружений. "Чтобы вы понимали, то, о чем сегодня он [Владимир Путин] рассказывал, - это результат работы многолетней его как главы государства по координации именно не только предприятий ВПК, но и каждого конкретного конструктора", - пояснил глава палаты.

Он считает, что Россия обогнала США по уровню эффективности вооружения.

Отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли утверждать, что представленные Путиным в ходе послания новинки российского вооружения обходят по мощности американские аналоги, председатель Госдумы заявил, что "сейчас можно об этом говорить". "Скорее, речь идет не о таком критерии, как мощь, а об эффективности вооружений", - уточнил Володин.

"В эффективности новых видов вооружений [Россия] не просто превзошла [США], она показала всю бесполезность системы ПРО [противоракетной обороны], в которую американцы вкладывали огромные деньги", - добавил Володин.

Путин, обращаясь с посланием, заявил о создании в РФ новых образцов стратегического оружия, о постоянном совершенствовании отечественных систем преодоления ПРО.

Глава государства также подчеркнул, что оснащенность Вооруженных сил РФ современным оружием возросла в 3,7 раза. На вооружение принято более 300 новых образцов военной техники. В состав стратегических ядерных сил поступило 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок, три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". Количество носителей высокоточного оружия большой дальности увеличилось более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет - более чем в 30 раз.