Россия показала бесполезность дорогостоящей системы ПРО США, заявил Володин
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Новым вооружением Россия продемонстрировала бесполезность дорогостоящей системы противоракетной обороны США, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Россия показала всю бесполезность системы ПРО, в которую американцы огромные деньги вкладывали, и эта система оказалась просто неэффективной в связи с тем, что появились новые виды оружия, современного, совершенного оружия, которое может спокойно преодолевать эту систему противоракетной обороны", - заявил журналистам Володин.
В четверг президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение РФ. Президент сообщил, что в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". По его словам, Россия также начала разработку особых стратегических вооружений, не использующих баллистическую траекторию полета, и поэтому неуязвимых для систем противоракетной обороны.
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01.03.2018
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