Россия показала бесполезность дорогостоящей системы ПРО США, заявил Володин



Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Новым вооружением Россия продемонстрировала бесполезность дорогостоящей системы противоракетной обороны США, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Россия показала всю бесполезность системы ПРО, в которую американцы огромные деньги вкладывали, и эта система оказалась просто неэффективной в связи с тем, что появились новые виды оружия, современного, совершенного оружия, которое может спокойно преодолевать эту систему противоракетной обороны", - заявил журналистам Володин.

В четверг президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение РФ. Президент сообщил, что в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". По его словам, Россия также начала разработку особых стратегических вооружений, не использующих баллистическую траекторию полета, и поэтому неуязвимых для систем противоракетной обороны.