Шойгу: разработку систем вооружения реализовали в рамках госпрограммы



Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Все разработки перспективного оружия в России реализованы в рамках госпрограммы вооружения и на порядки дешевле проектов "заокеанских коллег", заявил журналистам министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Все разработки перспективных систем оружия были реализованы в рамках утвержденной президентом государственной программы вооружения, то есть строго в рамках выделенных лимитов бюджетных средств. Причем затраты как на разработку, так и на реализацию данных проектов были на порядки меньше, чем тратят наши заокеанские коллеги", - сказал он, комментируя послание президента Федеральному собранию.

Иллюстрируя свой тезис, Шойгу процитировал Владимира Высоцкого: "А наши ребята за ту же зарплату уже пятикратно уходят вперед".