Шойгу: разработку систем вооружения реализовали в рамках госпрограммы
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Все разработки перспективного оружия в России реализованы в рамках госпрограммы вооружения и на порядки дешевле проектов "заокеанских коллег", заявил журналистам министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Все разработки перспективных систем оружия были реализованы в рамках утвержденной президентом государственной программы вооружения, то есть строго в рамках выделенных лимитов бюджетных средств. Причем затраты как на разработку, так и на реализацию данных проектов были на порядки меньше, чем тратят наши заокеанские коллеги", - сказал он, комментируя послание президента Федеральному собранию.
Иллюстрируя свой тезис, Шойгу процитировал Владимира Высоцкого: "А наши ребята за ту же зарплату уже пятикратно уходят вперед".
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01.03.2018
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