Депутат Шхагошев предложил назвать новую крылатую ракету "Тишиной"



Президент РФ Владимир Путин после выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018.

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин после выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018.Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Первый замруководителя фракции ЕР, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев предлагает назвать новую российскую крылатую ракету глобальной дальности "Тишиной", чтобы никто в мире не забывал, зачем в России создаётся это оружие.

"Мировое сообщество должно понимать, для чего мы создаём эту ракету: чтобы в мире было тихо и спокойно. В мире никто не может претендовать на однополярность. Мое предложение - назвать эту ракету "Тишина", чтобы никто в мире не забывал, зачем в России создаётся это оружие", - заявил Шхагошев журналистам в четверг.

Он отметил, что соответствующее предложение по названию крылатой ракеты оставит на официальном сайте Минобороны РФ.

Президент России Владимир Путин, выступая в четверг с посланием Федеральному собранию, сообщил, что названия для новой российской крылатой ракеты и подводной системы с ядерной энергоустановкой пока не выбраны, их можно предложить на сайте Минобороны.