Шведский "Грипен-Е" против российского суперсамолета



Малозаметный многоцелевой истребитель Т-50 (Су-57).

Источник: © AFP 2018, Dmitry Kostyukov Малозаметный многоцелевой истребитель Т-50 (Су-57).Источник: © AFP 2018, Dmitry Kostyukov

Борьба за власть над Балтийским морем обостряется.

Пока Швеция ждет, когда на сцену выйдет новый истребитель "Грипен-Е" (Jas 39 Gripen E), Россия уже ввела в эксплуатацию свой новейший козырь.

Су-57 оснащен стелс-технологиями, ракетами дальнего радиуса действия и стал самым маневренным истребителем-перехватчиком в мире.

Каким был бы исход битвы между суперсамолетами?

Несколько дней назад в Сирии появились два или, возможно, четыре Су-57, что стало первой серьезной задачей для этого совершенно нового типа самолетов.

Су-57 - это первый российский истребитель пятого поколения. Со своими технологиями незаметности ("стелс"), продвинутыми радарами с АФАР и ракетами дальнего радиуса действия он отвечает на вызов самого передового истребителя-перехватчика США F-22 "Раптор" (Raptor) - наравне со шведским "Грипен-Е".

"В моем представлении это лучший истребитель, который производится сегодня в мире, и, вероятно, второй по качеству после F-22", - говорит Андерс Блум (Anders Blom), авиаэксперт и руководитель научного отдела в Шведском институте тотальной обороны (FOI).

США выпустили 187 самолетов F-22 "Раптор", а потом производство было свернуто. Тем не менее эти самолеты до сих пор остаются лучшими и самыми высокотехнологичными истребителями в мире.

За этот статус сейчас решил побороться Су-57, который также известен как "ПАК ФА" и T-50.

"T-50 - истребитель пятого поколения, сконструированный так, чтобы быть малозаметным для радиолокационного отслеживания. В этом отношении он, может, и не настолько хорош, как F-22, но все равно фантастически хорош. Во всех же остальных областях, насколько можно судить, он ему ни в чем не уступает", - говорит Андерс Блум.

В одном отношении лучше, чем F-22

Козырь Су-57 - это российские ракеты-перехватчики K-77M, у которых дальнобойность выше, чем у американского аналога AIM-120D.

Кроме того, у Су-57 есть преимущество в маневренности. Это первый в мире самолет с мультивекторными соплами, которые можно поворачивать в трех измерениях, что в принципе позволяет устремлять мощь двигателей практически в любом направлении.

В близком воздушном бою (вспомните "Лучшего стрелка"), российский самолет, вероятно, будет непобедим.

"У "Грипен" фантастическая маневренность, невероятная поворотистость, но T-50, вероятно, лучший в мире самолет с чисто аэродинамической точки зрения", - говорит Андерс Блум.

Тем не менее эксперт предполагает, что русские все равно будут использовать свои технологии невидимости, чтобы побеждать технологически менее продвинутых врагов на расстоянии, даже если те все равно не смогли бы одержать верх в ближнем бою.

"F-22 ни разу не был побежден во время тренировочных ближних воздушных боев. Тем не менее правила гласили, что самолет должен сбивать врагов на расстоянии. Нужно стрелять до того, как тебя обнаружат. Скорее всего, русские опираются на те же правила", - говорит Андерс Блум.

Во время учений F-22 таким образом распылял целые эскадрильи самолетов четвертого поколения вроде F-15 и F-16.

Во время учений на Аляске в июне 2006 года 12 F-22 сбили 108 условных противников, не понеся ни единой потери. Соединение, возглавляемое "Рапторами", сбило 241 противника, потеряв всего два самолета (из которых ни один не был "Раптором").

Продвинутые ракеты

Однако у шведских "Грипен-Е" есть кое-что, чего не хватает более старым американским самолетам: это суперсовременные ракеты-перехватчики "Метеор" (Meteor), которые благодаря прямоточным воздушно-реактивным двигателям и современной системе наведения могут выбивать противника на расстоянии 100 километров и даже более, прежде чем оружие врага будет приведено в действие.

Но для того чтобы начать стрелять, нужно все-таки сначала обнаружить врага.

"Грипен-Е" будет, как Су-57, оснащен суперсовременным радарами с АФАР (активной фазированной антенной решеткой) и системой IRST (Infra-Red Search and Track - системой инфракрасного поиска и слежения).

Однако неясно, достаточно ли этого для своевременного обнаружения Су-57 с его низкой радиозаметностью.

Так как речь идет о двух самолетах, едва сошедших с конструкторских столов, трудно говорить о каких-то точных данных и еще труднее их сравнивать.

Оба самолета будут обладать сверхзвуковой крейсерской скоростью (развивать скорость, превышающую скорость света, без форсажей): Су-57 - до 1,6 Маха, "Грипен" - вероятно, немного медленнее.

"Грипен" может работать на высотах до 17 тысяч метров, а Су-57 в состоянии подняться аж до 20 тысяч метров.

Злейший враг

Ясно, что самолеты-невидимки - это нечто совершенно новое в арсенале России, и раньше Швеции не надо было задумываться о встречах с ними.

Судя по всему, Су-57 - значительно лучше, чем "Грипен-Е".

Но насколько велика на самом деле угроза?

В конце концов, злейший враг Су-57 - это скорее российская экономика, чем другие самолеты.

Самолет еще не начали производить серийно, и до сих пор российские вооруженные силы получили не более 11 прототипов.

Россия планировала закупить 150 самолетов к 2020 году (первые отчеты упоминали даже цифру 450), но до сих пор страна решилась купить только 12 самолетов, из которых первые, по расчетам, поступят на службу в следующем году.

Разработка Су-57 сопровождалась проблемами.

Сейчас выходящие с заводов самолеты летают на старых двигателях "Сатурн АЛ-41Ф1" (или "Изделие-117", те же двигатели, что и у Су-35С, или, по обозначению НАТО, Flanker-E). На самом деле они слишком слабы для Су-57.

Их планируется заменить на совершенно новые двигатели "Сатурн Изделие-30Е", но они все еще на стадии разработки. Поэтому серийное производство ожидается не раньше, чем будут готовы двигатели, что произойдет в лучшем случае году в 2027, по словам исследователя из Гарварда Дмитрия Горенбурга (Dmitry Gorenburg).

А когда число произведенной продукции падает, цена за каждую единицу подскакивает.

Основной вопрос здесь - в том, сможет ли Россия на самом деле позволить себе покупку нового супероружия, когда оно будет до конца доработано.

Новый боевой танк Т-14 Армата проделал тот же путь, что и Су-57. Была поставлена цель в ближайшие годы произвести 2,3 тысяч танков, а в итоге дело ограничится несколькими сотнями.

Костяком российских военно-воздушных сил в обозримом будущем останутся уже испытанные самолеты четвертого поколения, такие как Су-30СМ (FlankerC по классификации НАТО), Су-35С (FlankerE) и штурмовик Су-34 (Fullback).

Если сравнивать эти самолеты с "Грипен-Е", то расклад будет совсем иным.

Никлас Вент (Niclas Vent)

Aftonbladet, Швеция