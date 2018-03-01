Автомат в кулаке: от красных велосипедистов до бойцов спецназа "Витязь"



Бойцы спецназа "Витязь".

Источник: © Юрий Мухин/Росгвардия Бойцы спецназа "Витязь".Источник: © Юрий Мухин/Росгвардия

ТАСС рассказывает об истории становления прославленной воинской части Росгвардии

В конце февраля в войсках национальной гвардии отпраздновали 100-летний юбилей со дня создания 1-го полка дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского. Именно эта прославленная воинская часть в представлении многих является сегодня визитной карточкой современной Росгвардии. Москву новейшей истории трудно представить без солдат и офицеров этой дивизии, служба которых никогда не выставляется напоказ.

История российских войск правопорядка — это история мужества. В войсках помнят и чтут ратные подвиги. На примере героев воспитываются новые поколения военнослужащих и сотрудников Росгвардии, что становится залогом успешного выполнения порученных им служебно-боевых задач

Виктор Золотов

директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, генерал армии

Совсем недавно в войсках национальной гвардии России были установлены геральдические знаки нового образца. На одном из них — для военнослужащих дивизии имени Дзержинского — явственно проступают очертания зубцов Кремлевской стены. Право на подобный символ подтверждено самой историей.

72 велосипедиста

Все началось с небольшого — 72 штыка — отряда самокатчиков (велосипедистов) Красной гвардии, отправленных в марте 1918 года Всероссийской чрезвычайной комиссией (ВЧК) под руководством Феликса Дзержинского из Петрограда в Москву для борьбы с преступностью и бандитизмом. В городе, который в то время был полон бандами грабителей и мародеров, этот красный отряд оказался как никогда кстати. Уже 20 марта 1918-го он понес первую потерю: в перестрелке с бандитами на улице Большая Бронная погиб боец отряда Порфирий Гноевой. С воинскими почестями его похоронили в братской могиле у Кремлевской стены.

Известно, что Дзержинский взял под личный контроль розыск преступников, а после их поимки — и само следствие. Вскоре за убийство красноармейца и спекуляцию оружием осудили и в ночь на 24 марта расстреляли московских бандитов Р. Гигашвили и В. Джикидзе. Тогда же Дзержинскому выдали удостоверение "на право хранения и ношения при себе одного револьвера системы "Браунинг" и "Кольт", а 25 марта подписали удостоверение личности с правом "производства обысков и арестов". Всем учреждениям и организациям было предложено "оказывать товарищу Дзержинскому всяческое содействие".

Воины-самокатчики 1-го отдельного полка, будущего 1-го Краснознаменного полка имени Ф.Э. Дзержинского, 1922 год. Источник: Фонд Центрального музея войск национальной гвардии РФ

Этот отряд самокатчиков, позднее преобразованный в 1-й полк, многие годы затем квартировал в знаменитых Покровских казармах на Покровском бульваре в Москве. Причем в условиях осадного положения, объявленного в столице 16 октября 1941 года, один из рубежей обороны полка находился на подступах к Кремлю, а по Покровскому бульвару в землю были врыты танки дивизии имени Дзержинского.

Изобретение для победы

Полк участвовал в обороне Москвы и Кавказа, в боях на Западном и Волховском фронтах. Изобретение начхимом 1-го полка военинженером третьего ранга, кандидатом технических наук Кириллом Салдадзе горючей смеси для бутылок и огнеметов, позволило в годы Великой Отечественной войны уничтожить несколько тысяч вражеских танков и бронемашин.

В 1941 году на вооружение поступили ранцевые и фугасные огнеметы, боеприпасом к которым была смесь из моторного бензина, в котором остро нуждалась боевая техника. И тогда Салдадзе поставил перед собой задачу — создать горючую смесь без использования бензина, более надежную и дешевую.

Командование Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения им. Ф.Э. Дзержинского и ее 1-го полка на боевых позициях под Москвой, 1941 год. Источник: © Фонд Центрального музея войск национальной гвардии РФ

К ноябрю 1941 года уже были получены первые результаты. На полигонах Главного военно-химического управления Красной армии проводятся испытания, которые подтверждают правильность выводов. Под Малоярославцем состоялись испытания в боевых условиях: фугасы, заложенные на пути продвижения немецких танков и моторизованных подразделений, сорвали наступление врага. Смесь получила название по первым буквам компонентов — бензольная головка и сольвент — БГС.

Вскоре новую огнесмесь приняли на снабжение Красной армии, а Салдадзе был награжден двумя орденами Красной Звезды. До 1943 года он продолжил заниматься разработкой и внедрением новых образцов оружия, основанных на принципах применения БГС.

Нарушая этикет

Кстати, мало кому известно, что именно военнослужащие дивизии Дзержинского положили в СССР начало встреч с почетным караулом прибывающих высоких иностранных гостей и делегаций.

Первым из них стал прилетевший 2 декабря 1941 года в Москву председатель Совета министров, главнокомандующий вооруженными силами Польской республики генерал брони Владислав Сикорский. Вместе с почетным караулом его на Центральной аэродроме встречал председатель Совнаркома СССР и народный комиссар иностранных дел Вячеслав Молотов.

По воспоминаниям, Сикорский, растроганный такой церемонией, в порыве чувств подошел к начальнику почетного караула старшему лейтенанту Владимиру Огрызко и протянул ему руку, что противоречило дипломатическому протоколу. В правой руке офицера была оголенная шашка, на руках перчатки, поэтому ответить на рукопожатие он мог лишь нарушив незыблемые правила этикета. В замешательстве старший лейтенант бросил вопросительный взгляд в сторону наркома иностранных дел. Молотов одобрительно кивнул, и тот, переложив оружие из правой руки в левую, снял перчатку и поздоровался с польским премьер-министром.

Но наиболее ответственной была встреча почетным караулом на Центральном аэродроме премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, совершившего свой первый визит в Москву 12 августа 1942 года, в разгар немецкого наступления на Сталинград. Он медленно проследовал вдоль строя почетного караула.

Вглядываясь в глаза советских солдат…, я почувствовал и понял, почему эта армия непобедима…

из мемуаров Черчилля

Одной из историй, связанных с послевоенной Москвой было участие воинов 1-го полка в обеспечении общественного порядка в дни VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 1957 году. 28 июля, когда под весом множества людей, желавших взглянуть с высоты на одно из мероприятий, неожиданно провалилась крыша Щербаковского универмага (на углу Сретенки и Садового кольца). Лишь благодаря оперативным действиям военнослужащих под командованием майора Онищенко удалось предотвратить людскую панику на Колхозной площади и тем самым избежать человеческих жертв.

Автомат в кулаке

Сегодня ни один масштабный городской праздник, зрелищное либо спортивное мероприятие в Москве не обходится без участия воинов-дзержинцев. Они поддерживают общественный порядок, а в последние десятилетия оберегают людей еще и от террористов. Они внимательны к любым мелочам и всегда слаженно действуют в момент тревоги, чтобы защитить человеческую жизнь.

До сих пор памятен случай, произошедший во время проведения Олимпийских игр в Москве в 1980 году, когда кинологами полка во время патрулирования в Олимпийской деревне была обнаружена сигаретная пачка с тремя лежащими в ней патронами от мелкокалиберного оружия. Натасканная на взрывчатку служебная собака нашла даже такую малость… Тогда еще не был забыт горький опыт Мюнхенской Олимпиады 1972-го, на которой экстремисты взяли в заложники членов делегации Израиля.

Впереди у воинов-дзержинцев работа и поддержание порядка на проходящих этим летом в столице матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Именно этот полк является не только родоначальником дивизии имени Дзержинского. С него началась история войск правопорядка новейшего времени. Отныне они называются Росгвардией

Сергей Меликов

первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, генерал-полковник

Сегодня историческим наследником бывших красных самокатчиков является центр специального назначения "Витязь" в составе дивизии имени Дзержинского. 5 мая 1999 года ему передано боевое знамя с орденом Красного Знамени. В 2017 году "Витязь" был удостоен высокой государственной награды — ордена Кутузова — за подвиги и отличие в контртеррористических операциях и проявленные при этом личным составом мужество и самоотверженность.

"Витязь" выступает надежным щитом государства в борьбе с террористическими и экстремистскими угрозами, по праву занимая лидирующие позиции среди войсковых спецподразделений

Виктор Золотов

директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, генерал армии

География командировок этого подразделения огромна: Нагорный Карабах, Фергана, Абхазия и Южная Осетия, Ингушетия и Северная Осетия, первая и вторая Чеченская кампании, Буденновск и московский Театральный центр на Дубровке (теракт во время мюзикла "Норд-Ост")… За всю историю отряда 14 бойцов стали Героями России, восемь из них посмертно. Более 1500 военнослужащих награждены государственными наградами.

Именно в "Витязе" зародилась традиция сдачи квалификационных испытаний на право ношения крапового берета. В ходе их проведения претенденты на элитный головной убор спецназа, демонстрируют свою боевую выучку, физическую выносливость, силу и стойкость. На эмблеме краповых беретов — автомат в крепком кулаке.

Спецназ Росгвардии. Источник: © Александр Кузнецов

100-летие преобразило облик солдат и офицеров этой легендарной части. Прежние буденовки сменили краповые береты Росгвардии. Вместо винтовок — современное оружие спецназа, а вместо велосипедов — технические новинки и даже беспилотные летательные аппараты. Изменилось только время, но не изменилось предназначение войск правопорядка — обеспечивать безопасность граждан, рискуя собственной жизнью.

Подготовил Роман Азанов

ТАСС благодарит за помощь в подготовке материала военного историка Николая Сысоева и сотрудника Росгвардии Андрея Эдокова, а также Департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии и лично Александра Кудрявцева за предоставленные материалы