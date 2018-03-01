Депутат Госдумы Дегтярев предложил назвать новую крылатую ракету РФ "Голубь мира"
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Михаил Дегтярев.
Источник: Ридус
Парламентарий отметил, что "это, конечно, вопрос философский"
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев, возглавляющий комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, предложил назвать новую российскую крылатую ракету с ядерной энергоустановкой "Голубь мира".
"Это вопрос, конечно, философский. Но я бы назвал крылатую ракету на новых двигателях ядерных - а это вообще уму непостижимо - "Голубь мира", - сказал Дегтярев журналистам в среду, уточнив, что по образованию он инженер авиационных двигателей.
Он выразил уверенность в том, что Послание президента Федеральному собранию войдет в историю как "речь, обеспечившая мир на планете во всем XXI веке".
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в России разработана малогабаритная сверхмощная ядерная энергоустановка, которая может быть помещена в крылатую ракету, что обеспечит ей практически неограниченную дальность полета и неуязвимость для противоракетной и противовоздушной обороны.
Глава государства продемонстрировал видео с компьютерным моделированием полета крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. В ролике было показано, что крылатая ракета может лететь на небольшой высоте, в том числе в условиях сложной пересеченной местности и над водным пространством, преодолевая необъятные расстояния.
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01.03.2018
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