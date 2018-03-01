Депутат Госдумы Дегтярев предложил назвать новую крылатую ракету РФ "Голубь мира"



Михаил Дегтярев.

Источник: Ридус Михаил Дегтярев.Источник: Ридус

Парламентарий отметил, что "это, конечно, вопрос философский"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев, возглавляющий комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, предложил назвать новую российскую крылатую ракету с ядерной энергоустановкой "Голубь мира".

"Это вопрос, конечно, философский. Но я бы назвал крылатую ракету на новых двигателях ядерных - а это вообще уму непостижимо - "Голубь мира", - сказал Дегтярев журналистам в среду, уточнив, что по образованию он инженер авиационных двигателей.

Он выразил уверенность в том, что Послание президента Федеральному собранию войдет в историю как "речь, обеспечившая мир на планете во всем XXI веке".

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в России разработана малогабаритная сверхмощная ядерная энергоустановка, которая может быть помещена в крылатую ракету, что обеспечит ей практически неограниченную дальность полета и неуязвимость для противоракетной и противовоздушной обороны.

Глава государства продемонстрировал видео с компьютерным моделированием полета крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. В ролике было показано, что крылатая ракета может лететь на небольшой высоте, в том числе в условиях сложной пересеченной местности и над водным пространством, преодолевая необъятные расстояния.