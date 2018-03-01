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Ракетные комплексы "Бал" Балтийского флота выполнили электронные пуски по морским целям

02.03.2018 ТАСС 75 0
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Ракета Х-35УЭ
Ракета Х-35УЭ.
Источник: vpk-news.ru

Комплекс с противокорабельной ракетой Х-35 предназначен для защиты территориальных вод, военно-морских баз и противодесантной обороны побережья

КАЛИНИНГРАД, 1 марта. /ТАСС/. Расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" Балтийского флота в ходе учений выполнили электронные пуски ракет по морским целям, сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

"В соответствии с планом боевой подготовки расчеты противокорабельных ракетных комплексов "Бал" в Калининградской области отработали действия по нанесению ударов по морским целям", - рассказал он.

Личный состав задействованных в учении дивизионов береговых ракетных комплексов "Бал", мобильных береговых комплексов разведки морской и воздушной обстановки совершил марш из пункта постоянной дислокации в назначенные районы на побережье Балтийского моря, отметил Мартов.

"Комплексы были подготовлены к применению в соответствии с действующими временными нормативами, после чего расчеты ракетных комплексов произвели электронные пуски ракет по морским целям", - заключил представитель флота.

Береговой ракетный комплекс "Бал" с противокорабельной ракетой Х-35 предназначен для сил береговой обороны с целью защиты территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов инфраструктуры и противодесантной обороны побережья. Боевое применение комплекса обеспечивается в простых и сложных метеоусловиях днем и ночью при полной автономности наведения после пуска в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия противника.
01.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Продукция
Бал РК
Х-35
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БФ
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