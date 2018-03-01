Зюганов призвал обеспечить ВС РФ новым вооружением, которое показано в послании президента



Зюганов Геннадий Андреевич . Зюганов Геннадий Андреевич .

Лидер КПРФ отметил, что в вопросе национальной безопасности "сделан шаг вперед"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил мнение, что производство новых систем вооружений, продемонстрированных во время Послания президента РФ Федеральному собранию, должно быть поставлено на конвейер для дальнейшего вооружения ими российской армии.

По словам Зюганова, вторая часть послания Владимира Путина была связана непосредственно с национальной безопасностью, и в этом вопросе, считает Зюганов, "сделан шаг вперед". "Это исключительно важно, потому что нас обложили со всех сторон натовцы, нацисты сидят в Киеве, а террористы срывают, по сути дела, мирные соглашения на Ближнем Востоке", - отметил он.

Лидер коммунистов уверен, что продемонстрированные в ходе послания вооружения "отрезвят и американцев". "Они [США] надеялись, что нас окружат базами и обесценят наш ракетно-ядерный потенциал. То что показали, полностью перечеркивает их стратегию, а у американцев на следующий год военный бюджет $760 млрд, самый большой бюджет", - отметил политик.

"Очень важно не только произнести и показать - это впечатляет, - но и поставить на конвейер, на вооружение [российской армии] и [обеспечить] техническое обслуживание этих вооружений", - заключил Зюганов.