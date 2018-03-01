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Россия подписала с Индонезией контракт по Су-35

02.03.2018 ТАСС 83 0
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Истребитель Су-35
Истребитель Су-35.
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Джакарта намерена приобрести 11 истребителей

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Контракт с Индонезией по истребителю Су-35 подписан, сообщил помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) Владимир Кожин.

"Да, подписан", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Джакарта хочет приобрести 10 многоцелевых истребителей Су-35. Они должны прийти на смену устаревшим американским самолетам F-5 Tiger, которые используют индонезийские военные с 1980 года. Позднее в Ростехе сообщили, что Индонезии вручено коммерческое предложение, где речь идет об 11 самолетах.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км, боевой радиус - около 1,6 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.
01.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
США
Продукция
F-5
Су-35

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