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Японский зонд впервые сфотографировал астероид Рюгу между Землей и Марсом

02.03.2018 ТАСС 81 0
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Японский космический зонд Hayabusa-2
Японский космический зонд Hayabusa-2.
Источник: © NASA

Снимок удалось сделать с расстояния 1 млн км от небесного тела

ТОКИО, 1 марта. /ТАСС/. Японский космический зонд Hayabusa-2 ("Сокол-2") сумел впервые сфотографировать конечный пункт своего полета, астероид Рюгу. Аппарат успешно отослал снимки на Землю за 300 млн км, сообщил в четверг телеканал NHK со ссылкой на национальное аэрокосмическое агентство (JAXA).

Астероид Рюгу диаметром всего 900 метров находится между Землей и Марсом. Аппарат Hayabusa-2 запустили к нему в декабре 2014 года с космодрома на острове Танэгасима. Сейчас зонд приближается к астероиду со скоростью 350 м/с (1260 км/ч).

Аппарат находится на расстоянии 1 млн км от цели путешествия. Ожидается, что он прибудет к астероиду летом этого года. После этого зонд должен совершить посадку на Рюгу, взять образцы пород и вернуться на Землю. Ученые надеются найти на астероиде следы органических веществ, что может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.

Hayabusa-2 весит около 600 кг. Он представляет собой модифицированную версию первого "Сокола", который впервые в истории науки сумел доставить на Землю материалы, собранные на поверхности иного, нежели Луна, космического объекта. В мае 2003 года он отправился к удаленному от Земли на 336,5 млн км астероиду Итокава. За семь лет зонд проделал самое длинное в истории человечества путешествие длиной 6 млрд км.
01.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Япония
Компании
JAXA
Проекты
Луна
Марс

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