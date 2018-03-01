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Nokia и Vodafone создадут сеть 4G на Луне

02.03.2018 ТАСС 81 0
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Луна
Спутник Земли - Луна.
Источник: © РИА Новости / Александр Вильф

Сеть нужна для трансляции видеоизображений с Луны на Землю

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Германский мобильный оператор Vodafone совместно с финской компанией Nokia создадут первую сеть 4G на Луне в 2019 году. Об этом сообщила со ссылкой на представителей обеих компаний американская газета USA Today.

По ее данным, в настоящее время продолжается разработка компонентов мобильной сети на естественном спутнике Земли. Компания Nokia уточнила, что ее оборудование будет весить не более килограмма и станет самым легким из всех когда- либо созданных. Доставить его на лунную поверхность предстоит с помощью ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX, которая будет запущена с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Создание сети 4G необходимо для трансляции на Землю видеоизображений и других данных с Луны. Новое оборудование также обеспечит связь между двумя луноходами компании Audi, которые должны будут посетить место посадки корабля "Аполлон-17" - последнего из серии "Аполлон", побывавшего на Луне в 1972 году.

Помогать телекоммуникационным гигантам в этом проекте будет частная немецкая космическая компания PTScientists. Сейчас она в рамках своей лунной программы работает над созданием модуля, который будет служить контейнером для доставки луноходов и обеспечит их связь с Землей.
01.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Германия
США
Финляндия
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
Луна

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