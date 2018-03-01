Nokia и Vodafone создадут сеть 4G на Луне
|
|
Спутник Земли - Луна.
Источник: © РИА Новости / Александр Вильф
Сеть нужна для трансляции видеоизображений с Луны на Землю
НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Германский мобильный оператор Vodafone совместно с финской компанией Nokia создадут первую сеть 4G на Луне в 2019 году. Об этом сообщила со ссылкой на представителей обеих компаний американская газета USA Today.
По ее данным, в настоящее время продолжается разработка компонентов мобильной сети на естественном спутнике Земли. Компания Nokia уточнила, что ее оборудование будет весить не более килограмма и станет самым легким из всех когда- либо созданных. Доставить его на лунную поверхность предстоит с помощью ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX, которая будет запущена с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Создание сети 4G необходимо для трансляции на Землю видеоизображений и других данных с Луны. Новое оборудование также обеспечит связь между двумя луноходами компании Audi, которые должны будут посетить место посадки корабля "Аполлон-17" - последнего из серии "Аполлон", побывавшего на Луне в 1972 году.
Помогать телекоммуникационным гигантам в этом проекте будет частная немецкая космическая компания PTScientists. Сейчас она в рамках своей лунной программы работает над созданием модуля, который будет служить контейнером для доставки луноходов и обеспечит их связь с Землей.
|
01.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.02.2018 ULA планирует запустить новую тяжелую ракету в 2020 году
27.02.2018 Названы сроки освоения Марса и влияние на это Илона Маска
26.02.2018 Российский ученый предложил лететь к Марсу на паровозе
16.02.2018 Глава SpaceX назвал причину неудачи при попытке спуска ступени ракеты Falcon Heavy
12.02.2018 ВВС США и НАСА отказались от Falcon Heavy
08.02.2018 Пять вопросов и ответов относительно ракеты-носителя Falcon Heavy
08.02.2018 Маску не удалось переплюнуть сверхтяжелые ракеты СССР
08.02.2018 SpaceX не смогла посадить одну из первых ступеней Falcon Heavy