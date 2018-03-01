Шойгу надеется, что в 2018 году будет завершен полный цикл испытаний Су-57
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Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник: CC BY-SA 3.0 / Alex Beltyukov /
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу выразил надежду, что в этом году полный цикл испытаний новейшего истребителя Су-57 завершится.
"Надеюсь, что в этом году мы завершим полный цикл испытаний, и это будет еще одним сюрпризом для наших коллег", - сказал министр журналистам, комментируя послание президента Федеральному собранию.
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01.03.2018
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