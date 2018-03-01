Шойгу поблагодарил Путина за высокую оценку работы Минобороны



Сергей Шойгу.

Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский Сергей Шойгу.Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поблагодарил президента России Владимира Путина за высокую оценку работы Минобороны РФ в ходе послания Федеральному собранию.

"Мы, конечно, благодарны президенту за высокую оценку работы министерства обороны, наших офицеров, и мы присоединяемся к словам благодарности нашей науке, нашей промышленности, которая смогла не только сохраниться и выжить, но и давать такие результаты. Результаты, которые действительно позволяют нам уже сегодня обладать оружием, которого нет ни у кого", - сказал он журналистам.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что таких офицеров, как погибший в Сирии Герой России Роман Филипов, ни у одной другой страны не будет никогда.