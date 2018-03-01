Шойгу: новейшее оружие поможет избежать РФ втягивания в гонку вооружений



Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Новейшее оружие поможет избежать втягивания РФ в очередную гонку вооружений, которую упорно навязывают нам страны НАТО, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Все это позволит гарантированно обеспечить безопасность и защитить суверенитет нашей страны на многие десятилетия вперед. Но, самое главное, поможет избежать втягивания нашей страны в очередную гонку вооружений, которую упорно навязывают нам страны НАТО", - сказал глава Минобороны РФ.

Он также подчеркнул, что "созданное в России новейшее оружие защитит суверенитет нашей страны на многие десятилетия вперед".