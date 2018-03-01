Шойгу: новейшее оружие поможет избежать РФ втягивания в гонку вооружений
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Новейшее оружие поможет избежать втягивания РФ в очередную гонку вооружений, которую упорно навязывают нам страны НАТО, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Все это позволит гарантированно обеспечить безопасность и защитить суверенитет нашей страны на многие десятилетия вперед. Но, самое главное, поможет избежать втягивания нашей страны в очередную гонку вооружений, которую упорно навязывают нам страны НАТО", - сказал глава Минобороны РФ.
Он также подчеркнул, что "созданное в России новейшее оружие защитит суверенитет нашей страны на многие десятилетия вперед".
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01.03.2018
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