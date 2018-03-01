Шойгу назвал американскую ПРО "дырявым зонтиком"



Сергей Шойгу. Архивное фото.

Источник: © Фото : Минобороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото.Источник: © Фото : Минобороны РФ

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Элементы американской ПРО - это "дырявый зонтик", считает министр обороны Сергей Шойгу.

"То, что сегодня создается в Польше и Румынии, создается на Аляске и предполагается к созданию в Южной Корее и Японии, этот "зонтик" противоракетной обороны, получается, "дырявый"", - сказал министр журналистам, комментируя послание президента Федеральному собранию.

Шойгу выразил недоумение тем, что США тратят на этот "зонтик" большие средства.

При этом министр отметил, что создание новейшего оружия поможет России избежать втягивания в очередную гонку вооружений и защитить суверенитет "на многие десятилетия вперед".

Бесполезная ПРО

Сегодня Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, заявил, что новая российская система "Авангард" способна совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, а ее скорость превышает число Маха более чем в двадцать раз.

По мнению экспертов, она делает абсолютно бесполезной американскую систему ПРО, скорость противоракет которой не превышает пяти махов.

Глава государства подчеркнул, что Россия долго уговаривала США не нарушать договор по противоракетной обороне, но Вашингтон отклонил все предложения Москвы.