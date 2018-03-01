Шойгу рассказал о современном и опережающем оружии России



Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архив.

Источник: © РИА Новости / Максим Блинов Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архив.Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В России создано самое современное и опережающее, в отдельных случаях - на десятилетия, оружие, заявил журналистам министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Считаю, что это одно из важнейших посланий за все годы, во всяком случае, в части Вооруженных Сил, министерства обороны и безопасности страны. В этом послании заложено очень многое и для наших западных партнеров и коллег, и, конечно, и для страны. В России создано самое современное и опережающее на многие года, а в отдельных местах, - на десятилетия, самое современное оружие", - сказал он.