Шойгу рассказал о современном и опережающем оружии России
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архив.
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В России создано самое современное и опережающее, в отдельных случаях - на десятилетия, оружие, заявил журналистам министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Считаю, что это одно из важнейших посланий за все годы, во всяком случае, в части Вооруженных Сил, министерства обороны и безопасности страны. В этом послании заложено очень многое и для наших западных партнеров и коллег, и, конечно, и для страны. В России создано самое современное и опережающее на многие года, а в отдельных местах, - на десятилетия, самое современное оружие", - сказал он.
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01.03.2018
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