Депутат Госдумы: гонка вооружений закончилась в Москве 1 марта 2018 года
|
|
Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Гонка вооружений завершилась сегодня после оглашения президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному Собранию, считает глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР).
"Гонка вооружений закончилась в Москве 1 марта 2018 года. Теперь можно всем успокоиться и выстраивать диалог со всеми крупными игроками… Зачем всё это делалось - перевооружалась армия, ставились на боевое дежурство новые виды оружия? Затем, чтобы обеспечить рывок в развитии России изнутри", - сказал парламентарий журналистам.
Он добавил, что на него, как специалиста по авиационному двигателестроению, произвела сильное впечатление презентация крылатой ракеты с малогабаритной сверхмощной ядерной энергетической установкой, которая может находиться в воздухе практически неограниченное время.
"В 2004 году я окончил Самарский аэрокосмический университет и получил диплом инженера авиационного двигателестроения. Когда я сегодня увидел крылатую ракету с компактным ядерным двигателем, я, честно говоря, чуть не упал со стула… Когда я учился, нам такое не рассказывали даже на лекциях о будущем авиационного двигателестроения", - отметил Дегтярёв.
Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию в четверг стало рекордным, оно продолжалось 1 час и 57 минут.
За это время глава государства высказался по широкому спектру вопросов - от образования и медицины до инфраструктуры и обороны и вооружений. В выступлении президента впервые использовался мультимедийный формат: на экранах присутствующим продемонстрировали испытания новейшего российского оружия.
|
01.03.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.09.2016 В голове каравана
20.04.2016 Россия системно играет на рынке атомной энергетики
28.09.2015 Росатом выполняет гособоронзаказ на 100 процентов и точно в срок, доложил Кириенко Путину
26.09.2014 Прорывы росатомовского "хай-тека"
01.04.2014 Слушай заводской гудок
13.12.2013 Владимир Путин огласил ежегодное Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
13.11.2013 Путин: Россия намерена расширить поставки для армии Вьетнама
22.03.2012 Поле боя и глубокий тыл