Пушков рассказал, как новое оружие влияет на отношения с США



Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков. Архив.

Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков. Архив.Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Продемонстрированное в ходе послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию новое российское вооружение должно избавить США от иллюзии возможности нейтрализовать Россию в военном отношении и убедить в необходимости диалога, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

"Сегодня широкая американская публика и СМИ узнали много нового для себя. Впервые на моей памяти такая видеодемонстрация военных возможностей России. Она эффектная, она убедительная, и она политически очень значимая. Хотелось бы при этом, чтобы в США понимали, что речь идет не о запугивании, а речь идет о том, что США не удастся своей системой ПРО нейтрализовать российский ядерный потенциал, во-первых, а во-вторых, что они должны отказаться от иллюзии, что они получат над нами военное превосходство", - сказал Пушков журналистам по окончании речи президента.

По его словам, в 1990 годы США "убедили себя", что Россия скатилась к статусу региональной державы со слабой экономикой, и "этим утешают себя до сих пор".

"Да, у нас есть в экономике определённые проблемы, но это не помешает нам создать, и это было сегодня убедительно показано, такой щит в ракетно-военной области, который нас защитит от любых угроз. Это США должны понять, что Россия - это страна, в отношении которой испытывать иллюзии о ее слабости, о ее неспособности соревноваться с США в военно-технической области, с такими иллюзиями США должны расстаться. И расставшись с ними, должны прийти к выводу о необходимости переговоров с Россией", - добавил сенатор.

Он сравнил нынешнюю ситуацию в отношениях РФ и США с Карибским кризисом 1962 года.

"Тогда у американских руководителей хватило ума осознать, что на путях военной конфронтации будущего нет. Тогда (президент США Джон) Кеннеди сделал выбор в пользу переговоров с СССР, и тогда началась целая серия новых соглашений об ограничении, о контроле над ядерными вооружениями. Мы сейчас близки к такой ситуации. Путин, я думаю, выложил на стол сегодня те аргументы, которые есть у России. На мой взгляд, эти аргументы и эффектны, и убедительны. Я надеюсь, они будут услышаны", - отметил Пушков.

Он напомнил также, что еще в 2007 году Путин в Мюнхене "без демонстрации видеоматериалов в очень миролюбивой форме" объяснил Западу, к чему может привести их политика. По словам Пушкова, тогда его не услышали.

"Через 11 лет Россия представила ряд новейших видов ракетного оружия, которые не могут быть нейтрализованы существующими ныне американскими системами. То есть это бессмысленность создания системы ПРО и бессмысленность вообще самого курса США на создание военного превосходства над Россией. Вот что пытался показать Путин, я думаю, что он показал эффектно и убедительно. При этом он заявил, поскольку вы не можете нас нейтрализовать в военном отношении и не можете нас обойти в военном отношении, пора садиться за стол переговоров и идти к соглашениям, которые позволят предотвратить вырисовывающуюся сейчас, к сожалению, угрозу новой войны и добиться стабилизации международной обстановки", - заявил политик.

Говоря о возможной реакции в США, он отметил, что "первые заявления будут носить негативно-истерический характер, но потом со временем осмыслят то, что было сказано".

Заключительная часть послания президента РФ Федеральному Собранию была посвящена состоянию Вооруженных сил России и последним достижениям в области вооружений. Речь главы государства сопровождалась показом видео-слайдов.