Новейшие вооружения помогут эффективнее идти к миру в Сирии, заявили в СФ
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 1 марта 2018.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Наличие у России новейших стратегических вооружений поможет нашей стране эффективнее решать многие вопросы международной повестки, в том числе и мирного урегулирования в Сирии, путём более быстрого нахождения путей диалога с западными партнёрами, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.
Заключительная часть послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию была посвящена состоянию Вооруженных сил России и последним достижениям в области вооружений. Речь главы государства сопровождалась показом видео-слайдов.
"Мы рассчитываем, что эти вооружения заставят здравомыслящих людей из числа наших западных партнёров идти навстречу диалогу ради международной безопасности. Мы рассчитываем, что и в Сирии по-другому будут идти дела, что вопросы, которые там раньше не находили своего разрешения, будут идти быстрее", - заявил Серебренников.
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01.03.2018
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