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Новейшие виды российского вооружения не нарушают договоров, считает эксперт

02.03.2018 РИА Новости 110 0
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Владимир Путин
Владимир Путин на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Капитал Россия зовет!. 24 октября 2017.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Новые виды и системы вооружений, о которых говорил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральном собранию, призваны нейтрализовать систему противоракетной обороны (ПРО) и не нарушают заключенные международные договоры, заявил директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин.

В послании Путин рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение РФ. Президент сообщил, что в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". По его словам, Россия также начала разработку особых стратегических вооружений, не использующих баллистическую траекторию полета, и поэтому неуязвимых для систем противоракетной обороны. В послании Путин продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".

"Президент рассказывал о тех видах и системах оружия, которые призваны нейтрализовать систему противоракетной обороны и усилить наш наступательный потенциал, и не нарушают заключенных договоров и соглашений с американцами или с кем бы то ни было еще", - сказал РИА Новости эксперт.

Он отметил, что США в последнее время, особенно при президенте Дональде Трампе, неоднократно "повышали ставки".

"В том числе доктрина ядерная - о которой президент, кстати, сказал - обзор ядерной политики США, которая была принята в феврале, предусматривала модернизацию многих потенциалов США, целью которых является, в общем, реализация стратегии силового принуждения России. Президент показал совершенно ясно, что с точки зрения военной мы надежно защищены. И я бы обратил внимание на то, что президент подчеркнул: мы воссоздали систему единого локационного поля и создали разные новые виды системы оружия, которые делают бессмысленным договор по ПРО", - сказал эксперт.

Власти РФ неоднократно высказывали обеспокоенность планами США разместить элементы ПРО в Восточной Европе. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что они "ни в коей мере не соразмерны с теми угрозами, которые изначально заявлялись американцами в качестве причин создания ЕвроПРО".
01.03.2018
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Сармат МБР
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
ЕвроПРО
Ядерный щит
ЯЭУ

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