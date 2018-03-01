Россия удивила весь мир своими технологиями ОПК, заявил депутат
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Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия сегодня сделала прорыв и удивила весь мир своим вооружением и технологиями в сфере ОПК, считает замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
В ходе послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию были продемонстрированы кадры испытания российской ракеты с ядерной энергоустановкой. Также было продемонстрировано, как ракета обходит рубежи обороны при неограниченной дальности полета.
"Мы сделали такой прорыв. Мы удивили, я думаю, сегодня весь мир. Те технологии, которые касаются ОПК, нашего вооружения - мы удивили весь мир, такого нигде нет", - заявил Выборный в четверг в ходе пресс-конференции, посвященной посланию президента РФ.
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01.03.2018
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