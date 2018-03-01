Путин заявил об укреплении военной инфраструктуры в Арктике



Тренировка курсантов Арктического подразделения ДВВКУ.

Источник: © РИА Новости / Игорь Агеенко Тренировка курсантов Арктического подразделения ДВВКУ.Источник: © РИА Новости / Игорь Агеенко

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия укрепляет военную инфраструктуру в Арктике для обеспечения своих интересов в стратегически важном регионе, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Укрепляем научную, транспортную, навигационную, военную инфраструктуру, что позволит надежно обеспечить интересы России в стратегически важном регионе", - сказал Путин.

По его словам, уже запущен целый ряд масштабных индустриальных проектов в Арктике, при этом они отвечают самым строгим экологическим стандартам.