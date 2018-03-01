Путин заявил об укреплении военной инфраструктуры в Арктике
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Тренировка курсантов Арктического подразделения ДВВКУ.
Источник: © РИА Новости / Игорь Агеенко
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия укрепляет военную инфраструктуру в Арктике для обеспечения своих интересов в стратегически важном регионе, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
"Укрепляем научную, транспортную, навигационную, военную инфраструктуру, что позволит надежно обеспечить интересы России в стратегически важном регионе", - сказал Путин.
По его словам, уже запущен целый ряд масштабных индустриальных проектов в Арктике, при этом они отвечают самым строгим экологическим стандартам.
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01.03.2018
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