Путин рассказал о радиолокационной защите границ
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия закрыла "все дырки", возникшие после развала СССР в системе радиолокационной защиты границ, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию.
"По периметру границ России, и это очень важно, создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении. После развала СССР в ней появились огромные дырки, сейчас все восстановлено", - сказал Путин.
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01.03.2018
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